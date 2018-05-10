Пауэрлифтерша из Хакасии взяла «золото» чемпионата Европы. Видео 

19‐летняя Даниела Колесник из Хакасии стала первой на чемпионате Европы по пауэрлифтингу, который проходил в Чехии. Об этом сообщили в республиканском Минспорте.
В своей весовой категории девушка подняла 152,5 килограмма, что принесло ей победный результат. Вторую и третью ступени пьедестала заняли спортсменки из Великобритании и Норвегии соответственно.
Певец театра оперетты Железногорска сразил своим мастерством вдову Дмитрия Хворостовского, получив специальный приз на Международном фестивале памяти прославленного оперного певца.