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Пауэрлифтерша из Хакасии взяла «золото» чемпионата Европы. Видео
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Пауэрлифтерша из Хакасии взяла «золото» чемпионата Европы. Видео 

360tv.ru 10 мая 2018
Фото: 360tv.ru
19‐летняя Даниела Колесник из Хакасии стала первой на чемпионате Европы по пауэрлифтингу, который проходил в Чехии. Об этом сообщили в республиканском Минспорте.
В своей весовой категории девушка подняла 152,5 килограмма, что принесло ей победный результат. Вторую и третью ступени пьедестала заняли спортсменки из Великобритании и Норвегии соответственно.
Певец театра оперетты Железногорска сразил своим мастерством вдову Дмитрия Хворостовского, получив специальный приз на Международном фестивале памяти прославленного оперного певца.
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