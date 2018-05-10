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Газзаев видит в стартовом составе сборной России всего три железные позиции
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Газзаев видит в стартовом составе сборной России всего три железные позиции 

LiveSport.Ru 10 мая 2018
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от выступления команды на ЧМ-2018.
«Вижу в стартовом составе всего три железные позиции: Акинфеев, Смолов, Головин. По правде сказать, не понимаю, кто конкретно будет играть в средней линии, на флангах и особенно в центре обороны, где мы понесли серьезные потери. Объявлено, что ни Джикия, ни Васин, ни Кокорин, которых тренер наигрывал в последние полтора года, не выступят на ЧМ-2018.
Искренне сопереживаю главному тренеру, который попал в такую ситуацию. Он должен совершить невероятное, чтобы обеспечить результат.
Что касается Березуцких, то, во-первых, давайте дождемся официального оглашения состава 11 мая. Во-вторых, все участники процесса должны понимать, что выступление на ЧМ-2018 — это дело государственной важности. Тут не место личным амбициям со стороны как тренера, так и игроков. Все обязаны сплотиться. Ведь речь идет о чести страны!
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Никому не хочу навязывать свое мнение, но вправе его выразить. Так вот, я не вижу, чтобы кто-то в обороне действовал лучше, чем, как я их в шутку называю, «три брата» — Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич. В который раз говорю: их надо возвращать в сборную, вести переговоры и приводить аргументы, когда становится невозможно ответить «нет». Нельзя не вспомнить и про Денисова, который провел выдающийся сезон и является стабильным, авторитетным футболистом, выступающим на позиции, где у нас пока стабильности нет.
В команде должна быть аура авторитета, сплав опыта и молодости. Те, кого я назвал, плюс Акинфеев, Жирков — с одной стороны. Головин, Смолов, Миранчуки, Зобнин — с другой. Добавил бы сюда еще и Дзагоева. Но Алан по неизвестным мне причинам постоянно получает травмы. Не знаю, что происходит, но когда Дзагоев здоров и в форме, он — великолепный игрок», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
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