В «Зените» подтвердили, что в список клуба вошли пять тренеров 

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко подтвердил сведения о том, что клуб составил список из пяти кандидатов на пост нового главного тренера сине-бело-голубых. Ранее данную информацию в «Твиттере» опубликовал комментатор Георгий Черданцев.
В ответ на запрос «Чемпионата» Макаренко дал короткий ответ: «Да».
Ранее издание Corriere della sera сообщило, что нынешний наставник «Зенита» Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с клубом.
В прессе появляются различные имена тренеров, которые могут возглавить «Зенит» по окончании нынешнего сезона. В частности, в последнее время говорилось о Сергее Семаке, Синише Михайловиче, Миодраге Божовиче, Маурицио Сарри и Дике Адвокате.