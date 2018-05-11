В сборную России по футболу на игры ЧМ-2018 включены Смолов и Газинский 

В сборную России по футболу на игры ЧМ-2018 включены два игрока ФК «Краснодар» — нападающий Федор Смолов и полузащитник Юрий Газинский.
Согласно сообщению пресс-службы Российского футбольного союза, 18 мая сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы две встречи: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Краснодарском крае мундиаль состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. 15 июня здесь сыграют команды Португалии и Испании, 18 июня — Бельгии и Панамы, 23 июня — Германии и Швеции, 26 июня — Перу и Австралии.