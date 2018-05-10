Тяжелые и красивые фото, документирующие любовь молодой умирающей матери

Когда Каролинн Сэнт-Пьер диагностировали редкую форму рака печени, она знала, как хочет умереть — в окружении семьи. У Каролинн было трое детей: Мелисса, Брайан и Иджей. Чтобы пятилетний на тот момент Иджей запомнил свою мать, молодая женщина решила проходить мучительное лечение как можно дольше.

Ее жизнь после диагноза запечатлел документальный фотограф Престон Ганнауэй — он получил за этот проект Пулитцеровскую премию. Престон начал снимать семью весной 2006 года, а в феврале 2007-го Сэнт-Пьер умерла в возрасте 44 лет. Фотограф еще какое-то время продолжал снимать семью, чтобы завершить историю — трагическую историю о любви.

Источник: featureshoot.com 1. Каролинн готовится читать Иджею.

2. Каникулы на пляже.

3. С мужем в больнице.

4. Каролинн с Иджеем дома, пока Рич в командировке.

5. В похоронном бюро. Рич начал готовиться к похоронам, когда врачи сказали, что Каролинн осталось жить несколько недель.

6. Каролинн записывает прощальное видео для своих детей.

7. Последний день жизни Каролинн. В другой комнате старшая дочь Мелисса готовится к соревнованиям по гимнастике. Чем хуже становилось матери, тем больше времени девочка проводила вне дома. Она и ее два брата по-разному справлялись с ситуацией. Позже Мелисса сказала, что не верила, что мать умрет в этот день.

8. Рич целует Каролинн в момент, когда она умирает.

11. Ссора с Брайаном произошла во время поездки на могилу Каролинн.

12. Рич и Иджей сажают деревья в память о Каролинн.

13. Первый школьный день Иджея.

14. Рич посещает Брайана в летнем терапевтическом лагере.

15. Рич прощается с Брайаном и говорит, что тому будет легче справляться с горем после поездки в лагерь.