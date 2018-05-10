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Тяжелые и красивые фото, документирующие любовь молодой умирающей матери
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Тяжелые и красивые фото, документирующие любовь молодой умирающей матери 

Bigpicture.ru 10 мая 2018
Фото: Bigpicture.ru
Когда Каролинн Сэнт-Пьер диагностировали редкую форму рака печени, она знала, как хочет умереть — в окружении семьи. У Каролинн было трое детей: Мелисса, Брайан и Иджей. Чтобы пятилетний на тот момент Иджей запомнил свою мать, молодая женщина решила проходить мучительное лечение как можно дольше.
Ее жизнь после диагноза запечатлел документальный фотограф Престон Ганнауэй — он получил за этот проект Пулитцеровскую премию. Престон начал снимать семью весной 2006 года, а в феврале 2007-го Сэнт-Пьер умерла в возрасте 44 лет. Фотограф еще какое-то время продолжал снимать семью, чтобы завершить историю — трагическую историю о любви.
Источник: featureshoot.com  1. Каролинн готовится читать Иджею.
2. Каникулы на пляже.
3. С мужем в больнице.
4. Каролинн с Иджеем дома, пока Рич в командировке.
5. В похоронном бюро. Рич начал готовиться к похоронам, когда врачи сказали, что Каролинн осталось жить несколько недель.
6. Каролинн записывает прощальное видео для своих детей.
7. Последний день жизни Каролинн. В другой комнате старшая дочь Мелисса готовится к соревнованиям по гимнастике. Чем хуже становилось матери, тем больше времени девочка проводила вне дома. Она и ее два брата по-разному справлялись с ситуацией. Позже Мелисса сказала, что не верила, что мать умрет в этот день.
8. Рич целует Каролинн в момент, когда она умирает.
11. Ссора с Брайаном произошла во время поездки на могилу Каролинн.
12. Рич и Иджей сажают деревья в память о Каролинн.
13. Первый школьный день Иджея.
14. Рич посещает Брайана в летнем терапевтическом лагере.
15. Рич прощается с Брайаном и говорит, что тому будет легче справляться с горем после поездки в лагерь.
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