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Тренировочная форма «Реала» будет выполена в футуристическом дизайне. Фото
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Тренировочная форма «Реала» будет выполена в футуристическом дизайне. Фото 

Спорт-Экспресс 10 мая 2018
В интернете появились первые фотографии тренировочной формы «Реала» на следующий сезон. Экипировка примечательна не только выбором необычного оттенка темно-зеленого цвета, но и дизайном с использованием горизонтальных полос на передней части футболок.
Ранее в сети появились фотографии домашней формы мадридцев, которая внешне схожа с комплектом сезона-2005/06, когда в команде выступал нынешний главный тренер команды Зинедин Зидан.
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— Footy Headlines (@Footy_Headlines) 9 мая 2018 г.
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