Алексей Немов: «Кто мог подумать, что простой мальчик из Тольятти станет олимпийским чемпионом!»

— Мой путь в спорт начался в раннем детстве — мне было 4,5 года. Я был жутко подвижный и неусидчивый: без конца кувыркался и стоял на диване на голове. Мама не выдержала и отвела меня в секцию, но там сказали, что я ещё слишком мал. Вернулся я туда в 6 лет — и теперь не мыслю себя без спорта.

Я считаю, для ребёнка спортивная гимнастика — это идеальный спорт в качестве ОФП (основная физическая подготовка. — Прим. ред.), оттуда можно перейти в любой другой вид спорта, ведь здесь тренируются скоростно-силовые навыки, координация и растяжка. Мои дети в обязательном порядке прошли через гимнастическую школу.

Я до сих пор занимаюсь гимнастикой, чтобы поддерживать себя в форме. Конечно, даже мне иногда бывает лень заниматься, ведь я обычный человек. Но есть такое слово — надо. В спортзал я не хожу, занимаюсь по своей обычной программе дома или в гимнастическом зале: разминка, отжимания, растяжка, стойка на руках. В гимнастике ведь даже ничего менять не надо — там задействуются все группы мышц и обязательно делается упор на растяжку, а это 50% успеха.

Вообще ко всему, что касается спорта, я отношусь положительно. Будь то фитнес, бег или даже йога. Главное — выбрать спорт по душе, чтобы получать удовольствие. В здоровом теле — здоровый дух! Вот ты видишь, какой ты был и какой ты стал, — это отличный стимул. Или бывает, что любовь толкает человека на спортивные достижения — вдруг любимой девушке нравятся крепкие и накачанные парни. Любой стимул в спорте хорош, просто нужно найти свой. Не нужно откладывать на потом, на понедельник и на новый год. — Никогда нельзя сдаваться, в итоге всё обязательно получится. Ведь кто мог подумать, что простой мальчик из Тольятти , которого воспитывала одна мама, а ребята во дворе обзывали безотцовщиной, станет четырёхкратным олимпийским чемпионом! Каждый человек может всё! Примите участие в челлендже от Алексея Немова — «Покажи свой вариант шпагатинга» — и выиграйте призы от оргкомитета ЧМ-2018! Что для этого нужно сделать? Начните заниматься растяжкой, попробуйте сесть на шпагат, снимите это на фото или видео, поставьте специальные хештеги #Держи_пас и #НемовЧеллендж и расскажите о системе своих тренировок, о том, чем они оказались полезны для вас.

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