«Металлург» не исключил переход в клуб Антипина и Кулемина

«Я скажу так: селекционную политику клуба ведёт Виктор Козлов — в тесной связи с Владимиром Антипиным . Все детали этой селекционной работы сообщаются главному тренеру Яндачу.

Возвращение в команду Виктора Антипина? Буду немногословен и осторожен. Антипин-старший ведёт работу по Антипину-младшему, на данном этапе вопрос открыт.

Кулёмин? Всё то же самое. Работаем. Делаем всё возможное. Верим», — приводит слова Величкина Russia-Hockey.