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«Металлург» не исключил переход в клуб Антипина и Кулемина
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«Металлург» не исключил переход в клуб Антипина и Кулемина 

SPORT24.ru 10 мая 2018
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника «Баффало» Виктора Антипина и нападающего «Айлендерс» Николая Кулемина.
«Я скажу так: селекционную политику клуба ведёт Виктор Козлов — в тесной связи с Владимиром Антипиным. Все детали этой селекционной работы сообщаются главному тренеру Яндачу.
Возвращение в команду Виктора Антипина? Буду немногословен и осторожен. Антипин-старший ведёт работу по Антипину-младшему, на данном этапе вопрос открыт.
Кулёмин? Всё то же самое. Работаем. Делаем всё возможное. Верим», — приводит слова Величкина Russia-Hockey.
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