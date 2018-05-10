«Металлург» не исключил переход в клуб Антипина и Кулемина 

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника «Баффало» Виктора Антипина и нападающего «Айлендерс» Николая Кулемина.
«Я скажу так: селекционную политику клуба ведёт Виктор Козлов — в тесной связи с Владимиром Антипиным. Все детали этой селекционной работы сообщаются главному тренеру Яндачу.
Возвращение в команду Виктора Антипина? Буду немногословен и осторожен. Антипин-старший ведёт работу по Антипину-младшему, на данном этапе вопрос открыт.
Кулёмин? Всё то же самое. Работаем. Делаем всё возможное. Верим», — приводит слова Величкина Russia-Hockey.