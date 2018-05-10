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Погребняк: скоро скину костыли, я максималист и хочу каждый сезон выигрывать всё
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Погребняк: скоро скину костыли, я максималист и хочу каждый сезон выигрывать всё 

Чемпионат.com 10 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк после победы над «Авангардом» (2:1) в финале Кубка России рассказал о ходе своего восстановления после травмы, а также отметил, что ему всегда удается находить мотивацию на матчи.
«Через пару-тройку недель скину костыли и начну активное восстановление. Надеюсь, вернуться в футбол как можно скорее. Хочется заниматься любимым делом и помогать команде.
Мотивацию я всегда найду, главное побыстрее восстановиться. Я максималист и хочу каждый сезон выигрывать всё, что только можно. Понятно, что это тяжело и где-то даже нереально, но тем не менее к этому надо стремиться. Я хочу, чтобы таких моментов как сегодня в моей жизни было как можно больше», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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