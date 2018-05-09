Концерт военной песни в честь ветеранов прошел в посольстве РФ в Канаде в День Победы

ОТТАВА , 9 мая. / ТАСС /. Концерт военной песни и торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны прошел в День Победы в посольстве России Канаде . Сотрудники дипмиссии в Оттаве и их дети прочитали стихи о войне и исполнили для гостей песни «Катюша», «День Победы», «Первым делом — самолеты» и другие.

На праздник пришли 10 участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда , тружеников тыла и детей войны, которые сейчас проживают в Оттаве и ее пригородах. «К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше, многие ушли уже в этом году, кто-то не смог приехать по причине плохого самочувствия», — сообщил корреспонденту ТАСС один из сотрудников посольства. Прием посетили представители дипломатического корпуса канадской столицы, военные атташе, аккредитованные в Канаде, а также российские соотечественники и представители духовенства.

"9 мая — День Победы — это самый сокровенный день для народа России, для многих наций бывшего Советского Союза, чьи сыны и дочери, братья и сестры сражались плечом к плечу в рядах Красной армии и победили нацистского врага, — обратился к присутствующим посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. — Мы не имеем права забыть, мы не имеем права простить изуверов, которые пришли на нашу землю убивать, грабить и насиловать, и мы не допустим, чтобы история была переписана, а преступления нацистов и их прихвостней были преданы забвению".

Великобритания и Он подчеркнул, что День Победы — это праздник, «символизирующий торжество добра над злом, любви над ненавистью и, самое главное, жизни над смертью». Дарчиев также напомнил о том, что СССР, Канада, США Франция были союзниками по антигитлеровской коалиции.