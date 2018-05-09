Ещё
Концерт военной песни в честь ветеранов прошел в посольстве РФ в Канаде в День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концерт военной песни в честь ветеранов прошел в посольстве РФ в Канаде в День Победы 

ТАСС 9 мая 2018
ОТТАВА, 9 мая. /ТАСС/. Концерт военной песни и торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны прошел в День Победы в посольстве России в Канаде. Сотрудники дипмиссии в Оттаве и их дети прочитали стихи о войне и исполнили для гостей песни «Катюша», «День Победы», «Первым делом — самолеты» и другие.
На праздник пришли 10 участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и детей войны, которые сейчас проживают в Оттаве и ее пригородах. «К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше, многие ушли уже в этом году, кто-то не смог приехать по причине плохого самочувствия», — сообщил корреспонденту ТАСС один из сотрудников посольства. Прием посетили представители дипломатического корпуса канадской столицы, военные атташе, аккредитованные в Канаде, а также российские соотечественники и представители духовенства.
"9 мая — День Победы — это самый сокровенный день для народа России, для многих наций бывшего Советского Союза, чьи сыны и дочери, братья и сестры сражались плечом к плечу в рядах Красной армии и победили нацистского врага, — обратился к присутствующим посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. — Мы не имеем права забыть, мы не имеем права простить изуверов, которые пришли на нашу землю убивать, грабить и насиловать, и мы не допустим, чтобы история была переписана, а преступления нацистов и их прихвостней были преданы забвению".
Он подчеркнул, что День Победы — это праздник, «символизирующий торжество добра над злом, любви над ненавистью и, самое главное, жизни над смертью». Дарчиев также напомнил о том, что СССР, Канада, США, Великобритания и Франция были союзниками по антигитлеровской коалиции.
В 18:30 по местному времени (01:30 мск 10 мая) в Оттаве и Монреале (провинция Квебек) запланировано начало акций «Бессмертный полк», в которых, по словам организаторов, могут принять участие не менее 2 тыс. человек. В столице Канады в этом году шествие пройдет во второй раз.
ТАСС: последние новости
ВСМ Екатеринбург - Челябинск планируют построить к 2024 году Канада не сумела достичь собственных целей по сокращению выбросов Фехтовальщица Великая заявила, что пока не набрала оптимальную форму после перерыва
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»12
Франция вернула Севастополь Украине43
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»182
Назван победитель боя Су-57 и F-2278
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение