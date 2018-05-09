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Владимир Драчев: Какую дать оценку Гроссу, когда такие результаты?
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Владимир Драчев: Какую дать оценку Гроссу, когда такие результаты? 

Советский спорт 9 мая 2018
— Что тут сказать? Рад за него, быстро нашел новое место работы.
— Как оцените работу Гросса в сборной России, дал ли он что-то нашей команде?
— Мне трудно об этом судить, я не находился внутри команды. А насчет оценки… Какую можно дать оценку, когда такие результаты? Результатов нет.
— Нужны ли нам иностранные специалисты?
— В качестве старших тренеров точно не нужны. Иностранцы в России пока работать не могут, слишком разный у нас менталитет. Но в качестве помощников старших тренеров, отвечающих за стрельбу, за технику, вполне могут быть полезны.
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