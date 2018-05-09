Владимир Драчев: Какую дать оценку Гроссу, когда такие результаты?

— Что тут сказать? Рад за него, быстро нашел новое место работы.

— Как оцените работу Гросса в сборной России, дал ли он что-то нашей команде?

— Мне трудно об этом судить, я не находился внутри команды. А насчет оценки… Какую можно дать оценку, когда такие результаты? Результатов нет.

— Нужны ли нам иностранные специалисты?