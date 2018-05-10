Португальский тренер Сержиу Консейсау может возглавить «Эвертон»

Новым тренером английского «Эвертона» может стать португалец Сержиу Консейсау. В сезоне 2017/18 43-летний специалист привел «Порту» к победе в чемпионате Португалии

Италии. Сэм Эллердайс, работавший с «Эвертоном» в уходящем сезоне, заявил, что не планирует оставаться в клубе. Девятикратные чемпионы Англии ищут нового тренера, и одной из кандидатур может Сержиу Консейсау. Сам португалец пока не комментировал возможность своего назначения. При этом интерес к Сержиу проявляют несколько клубов Испании

Сержиу Консейсау выступал за «Порту», «Интер», Лацио", «Парму» и сборную Португалии. В качестве тренера он работал в «Академики», «Брагу», «Виторию» и «Нант».