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Португальский тренер Сержиу Консейсау может возглавить «Эвертон»
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Португальский тренер Сержиу Консейсау может возглавить «Эвертон» 

Вести.Ru 10 мая 2018
Фото: Soccer News
Новым тренером английского «Эвертона» может стать португалец Сержиу Консейсау. В сезоне 2017/18 43-летний специалист привел «Порту» к победе в чемпионате Португалии.
Сэм Эллердайс, работавший с «Эвертоном» в уходящем сезоне, заявил, что не планирует оставаться в клубе. Девятикратные чемпионы Англии ищут нового тренера, и одной из кандидатур может Сержиу Консейсау. Сам португалец пока не комментировал возможность своего назначения. При этом интерес к Сержиу проявляют несколько клубов Испании и Италии.
Сержиу Консейсау выступал за «Порту», «Интер», Лацио", «Парму» и сборную Португалии. В качестве тренера он работал в «Академики», «Брагу», «Виторию» и «Нант».
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