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Болельщики за Денисова в сборной Черчесова, Кузя — новое лицо «Вашингтона» и футбол после войны
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Болельщики за Денисова в сборной Черчесова, Кузя — новое лицо «Вашингтона» и футбол после войны 

Спорт-Экспресс 9 мая 2018
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 9 мая.
ИГРА. Состав Черчесова на ЧМ-2018. Выбирай! 11 мая тренерский штаб сборной России объявит предварительный состав национальной команды на домашний чемпионат мира. И к этой дате «СЭ» запустил крутую игру, в которой вы можете выбрать свой состав сборной, а конце узнаете, как голосуют другие болельщики. Примечательно, но почти половина поклонников главной команды страны хочет видеть на ЧМ Игоря Денисова, которого при Станиславе Черчесове в сборной не будет.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ! «Бессмертный полк». Версия спортсменов Сложно найти семью в России, которую не коснулась боль войны. Ужасные события 1941 — 1945 года уже далеко в прошлом, но память о подвиге народа будет жить вечно. Одно из ярчайших доказательств тому — акция «Бессмертный полк», которая на протяжении последних лет набирала мощь и масштаб, и на сегодня стала одним из главных символов Дня Победы. Мы решили виртуально присоединиться к благородному и важному движению и рассказать несколько семейных историй российских спортсменов.
ИСТОРИЯ. Футбол-1945: когда замолкли пушки В день 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «СЭ» вспоминает, как возрождался футбол в 1945-м. Слово — нашему историку Акселю ВАРТАНЯНУ.
И ТАКОЕ БЫВАЕТ. Русский сыграет против России за Чехию. Кто он? На ЧМ в составе сборной Чехии выступает игрок с российским корнями. Нападающий «Сент-Луиса» Дмитрий Яшкин родился в 1993 году в Омске, но большую часть карьеры провел в Чехии. Когда Дмитрию был всего один годик, его семья переехала жить в чешский Всетин, расположенный неподалеку от Злина. Там он и встал на коньки. Рассказываем о судьбе таланта.
РЕВОЛЮЦИЯ. «Вашингтон» больше не клуб Овечкина, «Вашингтон» — клуб Кузнецова В «Вашингтоне» официально произошла революция. Это больше не клуб Александра Овечкина. Это клуб Евгения Кузнецова. А потом уже Овечкина, Бэкстрема, Холтби и иже с ними. Игорь ЕРОНКО объясняет, почему у «Столичных» на первый план вышел челябинский талант.
МНЕНИЕ. «Через годик Медведева станет никому не нужна». Психолог Слуцкого о разрыве Медведевой и Тутберидзе Заведующий лаборатории Института медико-биологических проблем, доктор медицинских наук Вадим Гущин в интервью «СЭ» — о последствиях главного расставания в российском фигурном катании. 18-летняя Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и теперь будет работать с канадским специалистом Брайаном Орсером. Ранее Гущин сотрудничал с экс-тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким.
СЛУХ. Салах в "Реале". Быль или небыль Испанское издание DonBalon, с большой историей в прошлом, но без большого кредита доверия в настоящем, сообщило, что «Реал» достиг принципиальной договоренности с «Ливерпулем» по трансферу нападающего Мохамеда Салаха. По информации источника, мадридский клуб заплатит за 25-летнего египтянина 175 миллионов фунтов стерлингов. Информация весьма противоречивая, но заслуживающая повода ее обсудить.
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