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Наставник «Порту» может возглавить «Эвертон»
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Наставник «Порту» может возглавить «Эвертон» 

Советский спорт 10 мая 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Согласно источнику, рулевой «Порту» Сержиу Консейсау получил предложение от английского клуба.
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Отмечается, что специалист также контактировал с клубами из Испании и Италии, но пока не принял никакого решения о своем будущем.
Добавим, что «Порту» под руководством 43-летнего Консейсау впервые с 2013 года стал чемпионом Португалии.
Что касается Сэма Эллардайса, который по ходу сезона принял «Эвертон» у Рональда Кумана, то специалист может покинуть команду, поскольку остается непопулярным среди болельщиков из-за стиля игры.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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