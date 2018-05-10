Наставник «Порту» может возглавить «Эвертон» 

Согласно источнику, рулевой «Порту» Сержиу Консейсау получил предложение от английского клуба.
Руни покинет «Эвертон» по окончании сезона
Отмечается, что специалист также контактировал с клубами из Испании и Италии, но пока не принял никакого решения о своем будущем.
Добавим, что «Порту» под руководством 43-летнего Консейсау впервые с 2013 года стал чемпионом Португалии.
Что касается Сэма Эллардайса, который по ходу сезона принял «Эвертон» у Рональда Кумана, то специалист может покинуть команду, поскольку остается непопулярным среди болельщиков из-за стиля игры.