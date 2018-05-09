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Екатерина Климова и Татьяна Навка привели детей на Парад Победы
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Екатерина Климова и Татьяна Навка привели детей на Парад Победы 

Letidor.ru 9 мая 2018
Фото: Letidor.ru
Парад Победы — ежегодное событие, увидеть которое своими глазами мечтают многие. Многие звездные мамы в этом году привели на Красную площадь своих малышей. Вреди прочих в свет с крохами вышла актриса Екатерина Климова. Кадром с сыновьями она поделилась в личном блоге, написав:
С ПРАЗДНИКОМ! УРА!
Также не осталась в стороне спортсменка и светская дива Татьяна Навка: смотреть Парад Победы она пришла в компании младшей дочери Надежды.
С Днем Победы!
— лаконично подписала фигуристка кадр со своей малышкой.
Кроме того, сегодня на Красную площадь пришли актриса Татьяна Лютаева, журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян и многие другие знаменитости. Среди приглашенных гостей были и зарубежные звезды: так, среди прочих увидеть Парад Победы прибыл Стивен Сигал.
Фото: Instagram
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