Семейный ужин: Кайли, Кендалл, Крис и Ким замечены в Нью-Йорке

У женщин клана Кардашьян сейчас плотный график: сначала Met Gala, вслед афтерпарти а на следующий день уже нужно быть на званом ужине авторитетного издания о моде Business of Fashion.

все слайды

Но на семью у девушек время всегда найдется!

все слайды

Кендалл (22), Кайли (20), Ким (37) и Крис (62) были замечены на ужине в Нью-Йорке . Кендалл, кстати, пришла в классическом белом костюме — на Met Gala у нее был похожий образ.

все слайды

А Ким появилась на ужине в желтом платье от Versace. Кажется, у Донателлы новая муза. В своем Twitter Ким опубликовала фото с актрисой Ла Ла Энтони и подписала: «Мы с тобой как кетчуп и майонез».

We go together like ketchup and mustard 😂💋✨🔥 @lala pic.twitter.com/2VrfkOjiMA

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 9, 2018

На ужине также был замечен парень Крис Дженнер Кори Гэмбл. И в Сети считают, что он выглядит намного младше неё.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/semejnyj-uzhin-kajli-kendall-kris-i-kim-zamecheny-v-nyu-jorke/