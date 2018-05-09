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Чемпион мира с ДЦП выступил на инклюзивном шоу-перформансе в Приморье
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Чемпион мира с ДЦП выступил на инклюзивном шоу-перформансе в Приморье 

Prim.News 9 мая 2018
Шоу прошло в Артёме.
Благотворительное инклюзивное шоу-перформанс «Ты нужна мне…» прошло во Дворце культуры городского округа Артем. Об этом в «Фейсбуке» рассказал президент дальневосточной организации инвалидов «Ковчег» Артем Моисеенко.
«Пусть будет мир!» С таким красивым и очень ярким спортивным номером принял участие чемпион мира по паратхэквондо Валентин Кондратенко, а также юные воспитанники спортклуба «Эверест» в нашем гастрольном благотворительном инклюзивном шоу-перформансе «Ты нужна мне…», который состоялся. Валентину 32 года, и за два последних года он стал двухкратным чемпионом России и Европы 2016 и 2017 года, чемпионом мира ВТФ 2017 года, имеет чёрный пояс, второй дан. С детства имеет заболевание — детский церебральный паралич (ДЦП), но несмотря на это, смог добиться по-настоящему высоких результатов в спорте», — рассказал Моисеенко.
В этом шоу-перформансе выступили молодые спотрсмены из города Находки. Спортсмены клуба «Эверест» являются неоднократными чемпионами и призерами Приморского края, Дальнего Востока, России, Европы и мира по тхэквондо ВТФ. Тренер клуба Светлана Алексеенко, мастер спорта международного класса, имеет чёрный пояс, 4-й дан, она 10-кратная чемпионка России, неоднократная призерка Европы и мира 2005-2017 годов.
«Выражаем огромную благодарность спонсору поездки спортивного клуба по тхэквондо «Эверест» из города Находки на наше шоу — благотворительному фонду «Единство спорта и добра» в лице его директора Николая Алексеенко, за возможность увидеть великолепное выступление детишек и чемпиона мира по паратхэквондо Валентина Кондратенко, под руководством заслуженного тренера международного класса по тхэквондо Светланы Алексеенко», — добавил руководитель «Ковчега».
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