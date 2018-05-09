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Этери Тутберидзе: Хочется, чтоб у Медведевой хватило смелости сказать мне спасибо
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Этери Тутберидзе: Хочется, чтоб у Медведевой хватило смелости сказать мне спасибо 

Советский спорт 9 мая 2018
Медведева объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру
"Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо». Это первое.
А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили", — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Ранее стало известно, что Медведева после 11 лет совместной работы прекращает сотрудничество с Тутберидзе, под руководством которой стала двукратной чемпионкой мира и завоевала серебро Олимпийских игр 2018 года.
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