Этери Тутберидзе: Хочется, чтоб у Медведевой хватило смелости сказать мне спасибо

Медведева объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо». Это первое.

А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили", — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что Медведева после 11 лет совместной работы прекращает сотрудничество с Тутберидзе, под руководством которой стала двукратной чемпионкой мира и завоевала серебро Олимпийских игр 2018 года.