Энди Маррэй может пропустить Уимблдон-2018

Издание сообщает, что после того, как Энди прервал одну из своих тренировок в Великобритании две недели назад, он почти не появлялся на тренировочной базе, а также отказался от участия в ряде спонсорских мероприятий.

— На этот раз все сложнее. У меня намного больше перепадов в моем состоянии, восстановление идёт дольше, и всё более проблематично по сравнению с травмой спины в 2013 году. То, что у меня уже была травма спины и тяжелая операция, помогает, но та травма была проще — тогда я достаточно быстро вернулся на корт после операции, — заявил Маррэй.

Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в ATP-тур к травяному сезону.