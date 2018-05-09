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Энди Маррэй может пропустить Уимблдон-2018
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Энди Маррэй может пропустить Уимблдон-2018 

Советский спорт 9 мая 2018
Издание сообщает, что после того, как Энди прервал одну из своих тренировок в Великобритании две недели назад, он почти не появлялся на тренировочной базе, а также отказался от участия в ряде спонсорских мероприятий.
— На этот раз все сложнее. У меня намного больше перепадов в моем состоянии, восстановление идёт дольше, и всё более проблематично по сравнению с травмой спины в 2013 году. То, что у меня уже была травма спины и тяжелая операция, помогает, но та травма была проще — тогда я достаточно быстро вернулся на корт после операции, — заявил Маррэй.
Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в ATP-тур к травяному сезону.
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