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По Красной Площади прошел парадный расчет Юнармии
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По Красной Площади прошел парадный расчет Юнармии 

ТК «Звезда» 9 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
Возглавил парадный строй начальник главного штаба движения олимпийский чемпион Дмитрий Труненков.
Парадный расчет созданного по инициативе министерства обороны России военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в очередной раз принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.
Возглавил парадный строй начальник главного штаба движения олимпийский чемпион Дмитрий Труненков.
Сегодня юнармейское движение охватывает все регионы нашей страны и насчитывает в своих рядах более 200 тысяч юношей и девушек.
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