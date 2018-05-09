По Красной Площади прошел парадный расчет Юнармии

Возглавил парадный строй начальник главного штаба движения олимпийский чемпион Дмитрий Труненков

Парадный расчет созданного по инициативе министерства обороны России военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в очередной раз принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве

Возглавил парадный строй начальник главного штаба движения олимпийский чемпион Дмитрий Труненков.

Сегодня юнармейское движение охватывает все регионы нашей страны и насчитывает в своих рядах более 200 тысяч юношей и девушек.