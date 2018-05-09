Бизнесмен из списка Титова экстрадирован из Греции в Россию

Гендиректор компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнест Ким, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Греции Россию . Его поместили в столичное СИЗО N4. Об этом

сообщил Дмитрий Григориади​, представитель уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова

Ранее Ким подал заявку на попадание в "лондонский список"

предпринимателей бизнес-омбудсмена Титова, которые хотели вернуться на Родину из-за рубежа, но опасались уголовного преследования.

"Эрнест Ким был год в греческой тюрьме, его забыли практически. Он обратился к нам, мы ускорили процесс экстрадиции. Только что нам сообщили, что он уже доставлен в следственный изолятор", — рассказал Григориади.

По данным следствия, в 2008 году Ким заключил договор долевого участия с ипотечной корпорацией «Икмо», которой впоследствии обязался передать 31 квартиру. В 2009 Ким продал одну из квартир за 4,5 млн руб. в обход «Икмо», однако передал ипотечной корпорации эту квартиру по акту, покупатель собственность так и не получил.

Позже стороны разрешили спор в Арбитражном суде, и компания Кима вернула покупателю деньги в полном объеме. Пострадавший отказался от претензий. Однако, как пояснил Григориади, дело закрыть уже не могут из-за тяжкого преступления, примирение сторон в этом случае ничем не поможет.

Московской области. Согласно сообщению Генпрокуратуры , в деле не был выявлен «ряд существенных доказательств, подлежащих доказыванию», поэтому материалы по хищениям Кима вновь направлены для дальнейшего расследования в управление МВД по городскому округу Химки

3 февраля Титов встретился с предпринимателями в Пушкинском доме в Лондоне и пообещал передать президенту РФ список бизнесменов, скрывающихся от правосудия, но желающих вернуться на родину. На следующий день он объявил, что передал список Путину.

сообщил

о возвращении на родину Андрея Каковкина.