Бизнесмен из списка Титова экстрадирован из Греции в Россию 

Гендиректор компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнест Ким, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Греции в Россию. Его поместили в столичное СИЗО N4. Об этом
сообщил Дмитрий Григориади, представитель уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Ранее Ким подал заявку на попадание в "лондонский список"
предпринимателей бизнес-омбудсмена Титова, которые хотели вернуться на Родину из-за рубежа, но опасались уголовного преследования.
"Эрнест Ким был год в греческой тюрьме, его забыли практически. Он обратился к нам, мы ускорили процесс экстрадиции. Только что нам сообщили, что он уже доставлен в следственный изолятор", — рассказал Григориади.
По данным следствия, в 2008 году Ким заключил договор долевого участия с ипотечной корпорацией «Икмо», которой впоследствии обязался передать 31 квартиру. В 2009 Ким продал одну из квартир за 4,5 млн руб. в обход «Икмо», однако передал ипотечной корпорации эту квартиру по акту, покупатель собственность так и не получил.
Позже стороны разрешили спор в Арбитражном суде, и компания Кима вернула покупателю деньги в полном объеме. Пострадавший отказался от претензий. Однако, как пояснил Григориади, дело закрыть уже не могут из-за тяжкого преступления, примирение сторон в этом случае ничем не поможет.
Согласно сообщению Генпрокуратуры, в деле не был выявлен «ряд существенных доказательств, подлежащих доказыванию», поэтому материалы по хищениям Кима вновь направлены для дальнейшего расследования в управление МВД по городскому округу Химки Московской области.
В начале марта бизнес-омбудсмен Борис Титов в онлайн-режиме провел встречу с четырьмя бизнесменами, на которой рассматривались их заявки на возвращение в Россию: Георгием Трефиловым, Леонидом Кураевым, Эрнестом Кимом и Алексеем Кузнецовым.
3 февраля Титов встретился с предпринимателями в Пушкинском доме в Лондоне и пообещал передать президенту РФ список бизнесменов, скрывающихся от правосудия, но желающих вернуться на родину. На следующий день он объявил, что передал список Путину.
В «лондонском списке» числились 17 человек: Андрей Каковкин, обвиняемый в России в присвоении 10 млн заемных средств, бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, Сергей Капчук, совладелец ООО «Часовой завод» и председатель гаражно-строительного кооператива «Форсаж» в Пензенской области Алексей Шматко, Леонид Кураев, бывший совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, Евгений Рыжов, Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев, Виктор Ламаш, Константин Дюльгеров, Владимир Зюзин, Василий Дякун и еще один человек, пожелавший остаться неназванным. В конце февраля Титов
сообщил
о возвращении на родину Андрея Каковкина.