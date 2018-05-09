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Чайковская назвала уход Медведевой от Тутберидзе огромной ошибкой
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Чайковская назвала уход Медведевой от Тутберидзе огромной ошибкой 

Газета.Ru 9 мая 2018
Известный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала заявление Евгении Медведевой о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе.
"К сожалению, спортсменка сделала огромную ошибку, уйдя от своего тренера. Ничего хорошего этот переход ей не даст.
В российской школе фигурного катания мнение спортсмена относительно постановок всегда учитывается, все программы обсуждаются совместно. В обязательном порядке никто ничего не делает. У русской школы фигурного катания лучшие программы", — цитирует Чайковскую «Москва-Баку».
Ранее Тутберидзе рассказала о том, что ждет от Медведевой слов благодарности после внезапного ухода.
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СМИ: Медведева выступила на Играх-2018 с травмой спины Волчкова: обсуждать работу Тутберидзе не в праве ни один специалист Медведев ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
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