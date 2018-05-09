Чайковская назвала уход Медведевой от Тутберидзе огромной ошибкой

"К сожалению, спортсменка сделала огромную ошибку, уйдя от своего тренера. Ничего хорошего этот переход ей не даст.

В российской школе фигурного катания мнение спортсмена относительно постановок всегда учитывается, все программы обсуждаются совместно. В обязательном порядке никто ничего не делает. У русской школы фигурного катания лучшие программы", — цитирует Чайковскую «Москва-Баку».

Ранее Тутберидзе рассказала о том, что ждет от Медведевой слов благодарности после внезапного ухода.