Премьер Госсовета КНР позитивно оценил развитие сотрудничества с РФ за последние годы

"В последние годы китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства продолжают развиваться на высоком уровне. Наше прагматическое сотрудничество стабильно прогрессирует по ряду направлений, таких как торговля и экономика, инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, аэрокосмическая деятельность, культурно-гуманитарное и межрегиональное взаимодействие", — приводит официальный сайт ведомства слова Ли Кэцяна.

Он также отметил, что успешные совместные усилия Пекина и Москвы благоприятно отражаются на развитии двух государств. «Я готов действовать с Вами в едином ключе ради повышения китайско-российских отношений до более высокого уровня, чтобы мы могли привнести новый вклад во все сферы совместного сотрудничества», — подчеркнул премьер Госсовета.