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Премьер Госсовета КНР позитивно оценил развитие сотрудничества с РФ за последние годы
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Премьер Госсовета КНР позитивно оценил развитие сотрудничества с РФ за последние годы 

ТАСС 9 мая 2018
ПЕКИН, 9 мая. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в поздравительной телеграмме Дмитрию Медведеву по случаю утверждения главы российского правительства на новый срок дал позитивную оценку процессу формирования сотрудничества двух стран за последние годы по многим направлениям. Об этом в среду сообщил МИД Китая.
"В последние годы китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства продолжают развиваться на высоком уровне. Наше прагматическое сотрудничество стабильно прогрессирует по ряду направлений, таких как торговля и экономика, инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, аэрокосмическая деятельность, культурно-гуманитарное и межрегиональное взаимодействие", — приводит официальный сайт ведомства слова Ли Кэцяна.
Он также отметил, что успешные совместные усилия Пекина и Москвы благоприятно отражаются на развитии двух государств. «Я готов действовать с Вами в едином ключе ради повышения китайско-российских отношений до более высокого уровня, чтобы мы могли привнести новый вклад во все сферы совместного сотрудничества», — подчеркнул премьер Госсовета.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства.
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