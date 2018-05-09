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Парлор рассказал, сколько денег придётся потратить «Арсеналу», чтобы стать конкурентоспособной командой
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Парлор рассказал, сколько денег придётся потратить «Арсеналу», чтобы стать конкурентоспособной командой 

Soccer News 9 мая 2018
Фото: Soccer News
«Я думаю, „Арсеналу“ понадобится 200 или даже 250 миллионов фунтов, если они хотят быть конкурентоспособными. Задача нового тренера „Арсенала“ — вернуть команду в первую четвёрку, а для этого необходимы трансферы — всё просто. Они не хотят тратить много денег летом, но им придётся, если они хотят закончить сезон в топ-4. Но у „Арсенала“ есть большая проблема — им будет сложно привлечь в команду высококлассных футболистов, потому что они не будут играть в Лиге Чемпионов» — цитирует Парлора Goal.com.
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