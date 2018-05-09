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«Локомотив» планировал приобрести Селихова или Лунева до покупки Медведева
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«Локомотив» планировал приобрести Селихова или Лунева до покупки Медведева 

Чемпионат.com 9 мая 2018
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, что клуб планировал приобрести голкиперов Александра Селихова («Спартак») и Андрея Лунёва («Зенит») до приобретения Никиты Медведева.
«Селихов и Лунёв — два вратаря с похожими характеристиками. Мы их обоих вели, как и Медведева. Двух перехватили наши конкуренты, мы взяли третьего, ориентируясь на те же цены.
Медведев — молодой и перспективный игрок. Этот вратарь может играть на высоком уровне. Это один из немногих российских вратарей с огромным потенциалом. По потенциалу это вратарь сборной России», — сказал Геркус в интервью «Чемпионату».
Полное интервью с Ильёй Геркусом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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