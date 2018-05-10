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Ким Кардашьян надела старый наряд Бейонсе
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Ким Кардашьян надела старый наряд Бейонсе 

Lenta.ru 10 мая 2018
Фото: Lenta.ru
На афтерпати ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке Ким Кардашьян пришла в наряде, который семь лет назад уже надевала певица Бейонсе. Об этом сообщает Daily Mail.
37-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» появилась на вечеринке в черном кожаном корсете Versace с ремнями и в мини-юбке.
Коллаж из фотографий двух знаменитостей в одинаковой одежде был опубликован в Instagram-аккаунте @theshaderoom. Подписчики страницы начали спорить, кому больше идет наряд.
«На Бейонсе оно смотрелось лучше, потому что Ким укоротила юбку, и мне это совсем не нравится… Более длинная версия на Бейонсе намного элегантнее», — писали в комментариях к публикации поклонники певицы.
«Вы все выбираете ту, чьи человеческие качества вам импонируют больше. Давайте будем честными, на Ким оно сидит лучше», — встали на защиту Кардашьян другие пользователи соцсети.
Кроме того, выяснилось, что в таком же наряде приходила на британское телешоу The Face супермодель Наоми Кэмпбел в 2014 году.
В апреле Ким Кардашьян обвинили в копировании дизайна флакона ее нового аромата у французского модельера Жан-Поля Готье. В 1993 году Готье выпустил аромат Classique. Флакон выполнен в форме женского тела, и поклонники сопоставили его с упаковкой парфюма Кардашьян.
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