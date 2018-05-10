Ким Кардашьян надела старый наряд Бейонсе

На афтерпати ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке Ким Кардашьян пришла в наряде, который семь лет назад уже надевала певица Бейонсе. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» появилась на вечеринке в черном кожаном корсете Versace с ремнями и в мини-юбке.

Коллаж из фотографий двух знаменитостей в одинаковой одежде был опубликован в Instagram-аккаунте @theshaderoom. Подписчики страницы начали спорить, кому больше идет наряд.

«На Бейонсе оно смотрелось лучше, потому что Ким укоротила юбку, и мне это совсем не нравится… Более длинная версия на Бейонсе намного элегантнее», — писали в комментариях к публикации поклонники певицы.

«Вы все выбираете ту, чьи человеческие качества вам импонируют больше. Давайте будем честными, на Ким оно сидит лучше», — встали на защиту Кардашьян другие пользователи соцсети.

Кроме того, выяснилось, что в таком же наряде приходила на британское телешоу The Face супермодель Наоми Кэмпбел в 2014 году.