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Россиян заставят есть рыбу
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Россиян заставят есть рыбу 

Особое блюдо 8 мая 2018
Фото: Особое блюдо
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития разработать меры для увеличения нормы потребления рыбы и рыбных продуктов
Новоизбранный глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития разработать меры для увеличения нормы потребления рыбы и рыбных продуктов.
Основу оценки состояния рыбохозяйственной отрасли теперь будет составлять не вылов рыбы, как сейчас, а среднедушевое потребление рыбной продукции за год. Также будет произведен пересчет минимального набора продуктов питания.
По итогам прошлого года вылов рыбы в России составил 4,8 млн тонн. Если вычесть кости и потроха, то получается около 23 кг на душу населения, что соответствует рекомендованным нормам Минздрава — 60 граммов рыбы в день или 22 кг в год. Однако в минимальный набор продуктов питания для трудоспособного населения входит только 18,5 кг рыбы в год и 50 граммов в день, пишет «Российская газета».
Подобная ситуация складывается, потому что более 50% отечественного улова идет на экспорт.
По мнению исполнительного директора «Рыбного союза» Сергея Гудкова, исправить ситуацию с потреблением рыбы в стране можно только с помощью баланса на внутреннем и экспортном рынках. «…можно выдавать льготу в 50% за переработку рыбы внутри страны и еще 50% за реализацию переработанной рыбы внутри — рассказал газете Гудков. Таким образом, переработка и вылов внутри России освободит от сбора за пользование биологическими водными ресурсами.
На прошлой неделе Росрыболовство также выступило с предложением, как увеличить потребление рыбы среди россиян. Ведомство предложило проводить сезонные рыбные недели в ресторанах.
Фото: Pixabay/pashminu
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