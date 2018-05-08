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Хлое Кардашьян недовольна своей фигурой
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Хлое Кардашьян недовольна своей фигурой 

Журнал ОК! 8 мая 2018
Недавно участница реалити «Семейство Кардашьян» попала под прицелы папарацци впервые после рождения дочери Тру. И вот сейчас сама Хлое увидела эти фотографии и пришла в ужас.
Хлое Кардашьян
Когда я увидела себя на фотографиях после беременности, и я не могла поверить, насколько я потолстела! Я не могу дождаться, чтобы снова привести свое тело в форму, — призналась Хлое.
Правда, знаменитость заявила, что на днях планирует возобновить тренировки.
Я очень взволнована, потому что мой доктор наконец-то разрешил мне на этой неделе тренироваться, и я собираюсь встретиться с тренером Джо! Я буквально отсчитываю дни. А на самом деле горжусь собой за то, что не стала такой большой, как я предполагала!, — сказала Кардашьян.
Хлое Кардашьян
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Родам предшествовали сообщения о многочисленных изменах Тристана, но, несмотря на все неприятности, Хлое и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь стала их первым ребенком.
Журнал ОК!: последние новости
Ким Кардашьян сказала, что «всегда болеет за Хлои и Тристана» Ким Кардашьян и Канье Уэст появились на публике на фоне слухов о разводе Кендалл, Кайли, Крис Дженнер и Ким Кардашьян блеснули на званом ужине
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