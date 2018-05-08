Юрченко: «У Григоряна нет никакой отчетности за свои действия и слова»

«Одним словом могу сказать — сумбур. Нет постоянства и нет никакой отчетности за свои действия и слова. Однажды он якобы сломал руку. Забежал в раздевалку и начал пинать ящик с бельем. В какой-то момент он понял, что ящик ему не поддается, поэтому ударил его кулаком. Потом он вызвал себе доктора, а тот зафиксировал перелом. Все посмеялись, потому что главному тренеру неуместно так себя вести при команде.

Если говорить начистоту… Мало кто знает, что у нас был легкий конфликт, в котором я пошел против Григоряна. Из-за этого меня убрали из команды. Я высказал мнение, что с этим человеком мы не добьемся поставленных целей и просто утонем. Дальнейшие игры показали, что команда не развивалась.