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Юрченко: «У Григоряна нет никакой отчетности за свои действия и слова»
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Юрченко: «У Григоряна нет никакой отчетности за свои действия и слова» 

SPORT24.ru 8 мая 2018
Вратарь «Тосно» Давид Юрченко рассказал, что ему больше всего запомнилось из работы с тренером Александром Григоряном в «Анжи».
«Одним словом могу сказать — сумбур. Нет постоянства и нет никакой отчетности за свои действия и слова. Однажды он якобы сломал руку. Забежал в раздевалку и начал пинать ящик с бельем. В какой-то момент он понял, что ящик ему не поддается, поэтому ударил его кулаком. Потом он вызвал себе доктора, а тот зафиксировал перелом. Все посмеялись, потому что главному тренеру неуместно так себя вести при команде.
Если говорить начистоту… Мало кто знает, что у нас был легкий конфликт, в котором я пошел против Григоряна. Из-за этого меня убрали из команды. Я высказал мнение, что с этим человеком мы не добьемся поставленных целей и просто утонем. Дальнейшие игры показали, что команда не развивалась.
В команде появился ряд новых игроков. Мы тренировались на базе в Каспийске. У одного парня было тату с номером 13. Григорян ему сказал, что номера 13 у нас не будет. Игрок поинтересовался, какой номер можно взять. Григорян ответил: «Бери первый, потому что Давида скоро в команде не будет». Тут я закипел и жестко ему ответил. Пацаны еле сдержали. Пришлось уйти. Это был один из тех моментов, когда человек в лицо говорил одно, а за глаза — совсем другое. С такими людьми я стараюсь общаться так, как они заслуживают», — цитирует Юрченко.
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