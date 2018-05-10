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Почеттино: «Для „Тоттенхэма“ огромное достижение — снова квалифицироваться в ЛЧ»
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Почеттино: «Для „Тоттенхэма“ огромное достижение — снова квалифицироваться в ЛЧ» 

SPORT24.ru 10 мая 2018
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после, которая гарантировала «шпорам» участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поблагодарил игроков и персонал клуба за это достижение.
«Для «Тоттенхэма» это огромное достижение — снова квалифицироваться в Лигу чемпионов. Хочу поздравить с этим своих футболистов и весь персонал клуба. Мы приложили для этого большие усилия, ведь весь сезон провели не на своем домашнем стадионе. Следующий сезон будет для «Тоттенхэма» фантастическим, ведь команда будет играть на новом стадионе и в Лиге чемпионов.
На нас оказывалось давление, и, возможно, это был не лучший наш матч. Но нужно быть реалистами: финишировать в топ-4, а возможно, и в топ-3 — нужно поблагодарить игроков за такое достижение», — цитирует Почеттино BBC.
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