Мур обошел Гвардиолу и Моуринью в борьбе за звание тренера месяца в АПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Вест Бромвича» Даррен Мур признан тренером месяца в чемпионате Англии , сообщает официальный сайт лиги.

44-летний первый ямаец в должности управляющего клубом АПЛ возглавил «Вест Бромвич» в начале апреля. Под его руководством «дрозды» обыграли « Манчестер Юнайтед » (1:0) и «Ньюкасл» (1:0), а также сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) и «Суонси» (1:1).

Congratulations to @WBA manager @DarrenMooro on winning the April Manager of the Month Award. A #GameChanging run picking up eight points from four games, including a win at Old Trafford. pic.twitter.com/suGtTgoSOn

— Barclays Football (@BarclaysFooty) 8 мая 2018 г.

«Я очень рад! Это была замечательная командная работа. Мы только принесли единство в команду, а они тут же начали показывать красивый футбол», — заявил Мур.