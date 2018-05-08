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Мур обошел Гвардиолу и Моуринью в борьбе за звание тренера месяца в АПЛ
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Мур обошел Гвардиолу и Моуринью в борьбе за звание тренера месяца в АПЛ 

Советский спорт 8 мая 2018
Фото: Sports.ru
Исполняющий обязанности главного тренера «Вест Бромвича» Даррен Мур признан тренером месяца в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт лиги.
44-летний первый ямаец в должности управляющего клубом АПЛ возглавил «Вест Бромвич» в начале апреля. Под его руководством «дрозды» обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Ньюкасл» (1:0), а также сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) и «Суонси» (1:1).
Congratulations to @WBA manager @DarrenMooro on winning the April Manager of the Month Award. A #GameChanging run picking up eight points from four games, including a win at Old Trafford. pic.twitter.com/suGtTgoSOn
— Barclays Football (@BarclaysFooty) 8 мая 2018 г.
«Я очень рад! Это была замечательная командная работа. Мы только принесли единство в команду, а они тут же начали показывать красивый футбол», — заявил Мур.
Стоит отметить, что по итогам голосования Мур обошел Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Сэма Эллардайса («Эвертон») и Роя Ходжсона («Кристал Пэлас»).
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