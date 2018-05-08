«Там явно все плохо»: певец Шура мечтает стать отцом

Известный эпатажный артист Александр Медведев (Шура) поделился с Лерой Кудрявцевой своими тайнами в эфире программы «Секрет на миллион». Оказывается, мужчина давно мечтает о детях и даже готов растить двойню.

Новым гостем студии программы «Секрет на миллион» стал прославившийся в 90-е годы исполнитель Александр Медведев, выступающий под сценическим псевдонимом Шура. Артист откровенно поговорил с Лерой Кудрявцевой, раскрыв ей всего за пару часов эфира множество личный тайн. Как оказалось, Александр давно мечтает стать отцом, но разные жизненные обстоятельства все время вынуждали откладывать планы по созданию семьи в долгий ящик. Певец рассказал зрителям о своей алкогольной и наркозависимости, поведал о любви к бабушке и о сложных отношениях с матерью, сообщил, что боролся с онкологией и побывал на операционном столе из-за проблем с суставами.

Но самое главное — 42-летний мужчина наконец-то решился сдать анализы в центре планирования семьи, чтобы узнать есть ли у него шанс когда-либо услышать заветное слово «папа». «Я очень хочу прикупить себе загородный дом, чтобы на его территории у моих детей была своя лужайка и песочница. Думаю, смогу стать хорошим отцом и уж точно не позволю детям в 13 лет уйти из дома, как это было со мной», — мечтательно делится с Кудрявцевой Шура.

В студию программы продюсерами даже была приглашена потенциальная суррогатная мать для будущих детей артиста. Женщина поделилась опытом и рассказала о ценах на свою помощь. Сумма была озвучена далеко немаленькая — 25 тысяч в месяц, плюс 800 тысяч после рождения малыша, а если двойня, то 950 тысяч рублей. Медведев, услышав стоимость услуги, неожиданно загорелся идеей отцовства еще больше и после нескольких волнующих его вопросов попросил женщину уделить ему время после окончания съемок.

В конце эфира Лера традиционно вручила гостю конверт, предложив миллион за обнародование результатов анализов Шуры в эфире. Певец отказался, спровоцировав таким образом в сети слухи о том, что ему не суждено обзавестись родным наследником. «Наверно, там что-то нехорошее было написано… Взгляд потух прям» «Не может он детей иметь. Иначе бы не стал поджигать результаты» «Там явно все плохо. Мне его даже жалко… Неплохой человек в сущности» «Судя по его реакции результат плохой и не быть ему папой» «Ну какой из него отец? Наркотики, алкоголь, рак, не говоря уже про сексуальную ориентацию…» «Плохие результаты в конверте. У него даже слезы навернулись. Жалко человека» Впрочем, далеко не все интернет-пользователи так категоричны в своих суждениях. Многие выразили надежду вскоре услышать о том, что у Александра Медведева появился ребенок, чтобы порадоваться за своего кумира, на долю которого выпало немало испытаний. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!