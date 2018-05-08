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Неверов сравнил предстоящую деятельность кабмина с работой саперов
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Неверов сравнил предстоящую деятельность кабмина с работой саперов 

ТАСС 8 мая 2018
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов подтвердил поддержку парламентского большинства кандидатуре Дмитрия Медведева на пост главы правительства и заявил, что новому составу кабинета министров придется работать как саперам на минном поле — без права на ошибку.
"Фракция будет голосовать за кандидатуру предложенную вами, Владимир Владимирович (Путин), в первую очередь потому, что вас и вашу программу поддержали более 56 млн наших граждан", — сказал Неверов на пленарном заседании, обращаясь к присутствующему на нем президенту страны. «Поддержка предложенного президентом кандидата на пост председателя правительства — это уважение к выбору, который сделал народ России 18 марта (на выборах президента)», — подчеркнул он.
По мнению политика, правительство под председательством Дмитрия Медведева «справилось с вызовами, с которыми столкнулась страна, и это говорит о профессионализме». «Предложенная президентом кандидатура на пост председателя правительства обеспечит преемственность и возможность реализации новых масштабных задач», — добавил он, назвав это «важным показателем стабильности политической системы».
Санкции — не оправдание
Неверов обратил внимание, что несмотря на сложные обстоятельства — санкции и давление на страну — за предыдущие шесть лет были реализованы крупнейшие проекты, выросла продолжительность жизни, снизилась смертность, в том числе, младенческая и детская, в два раза вырос объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи. «Фактически решен вопрос с местами в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет. Более 678 тыс. семей переехали в новые квартиры из аварийного жилья», — отметил он, напомнив, что в истории современной России есть другие примеры, когда с вызовами справиться не удалось и это привело к тяжелым последствиям.
"Но давление извне и санкции больше не могут быть оправданием", — убежден глава парламентского большинства. Он напомнил, что перед новым правительством стоит сложная задача по реализации послания президента. «Это курс, направленный на прорывное развитие в экономике и социальной сфере. При этом у нас нет возможности совершать ошибки, „шарахаться“ из стороны в сторону», — предупредил парламентарий. «Каждое решение на этом пути должно быть выверенным, — сказал он. — Должна быть четкая стратегия: что, в каком порядке мы делаем и какой конкретно результат это принесет».
По убеждению Неверова, все свои решения и действия правительство должно просчитывать заранее и аргументированно доказывать свою позицию. «Надо не бояться обсуждать с людьми сложные решения, убеждать их, учитывать их мнение», — призвал лидер думских единороссов, сравнив работу нового кабинета министров с работой «саперов на минном поле, у которых нет права на ошибку».
Общая цель — реализация послания Путина
При этом Неверов в своем выступлении сделал ряд замечаний к стилю работы ряда министерств предыдущего состава правительства. «Некоторые чиновники и даже министры руководствовались ведомственным подходом и сугубо ведомственными интересами», — сказал он.
"Нам бы хотелось более эффективной и результативной работы", — подчеркнул зампредседателя Госдумы. Он заявил, что новый состав правительства «должен быть командой, объединенной общей целью — реализация послания президента».
Он также призвал внимательнее относиться к мнению регионов при принятии решений, поскольку основное бремя их исполнения ложится именно на субъекты. «У каждого региона разные экономические и климатические условия. И об этом нельзя забывать», — заключил руководитель фракции.
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