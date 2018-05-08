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Канада не сумела достичь собственных целей по сокращению выбросов
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Канада не сумела достичь собственных целей по сокращению выбросов 

ТАСС 8 мая 2018
Канадский Сенат раскритиковал правительство за слабые усилия в борьбе с изменением климата. В официальном докладе члены верхней палаты парламента процитировали сентябрьский доклад генерального аудитора (ревизор, подотчетный Палате общин — нижней палате парламента), в котором тот обвинил правительство в инертности, поставившей население под угрозу, отметив, что страна не достигла ни единой цели по выбросам с 1992 года. Об этом сообщает агентство AFP.
К недостигнутым целям относится сокращение выбросов парниковых газов до уровня 1990 года к 2000 году, установленная на Саммите Земли, конференции ООН, которая проходила в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года. Затем к 2012 году Канада обязалась сократить выбросы на 6% по сравнению с уровнем 1990-х годов. (из Киотского протокола, международного соглашения, принятого в японском городе Киото в 1997 году как дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года). После этого страна планировала к 2020 году сокращение на 17% ниже уровня 2005 года (из Копенгагенского соглашения, принятого на 5-ом совещании Сторон Киотского протокола в декабре 2009 года).
Представители Сената Канады заявили, что сократить выбросы необходимо в первую очередь нефтяной промышленности, на долю которой приходится 26% национальных выбросов. В 2015 году нефтегазовый сектор страны произвел 189 Мт СО2-эквивалента. При этом для достижения целей Парижского соглашения по климату эти сокращения необходимы.
В рамках Парижского соглашения Канада обязалась сократить выбросы на треть по сравнению с уровнем 2005 года: они должны составить 523 Мт СО2-эквивалента. Однако согласно текущим прогнозам, общие выбросы в стране к 2030 году достигнут 722 Мт СО2-эквивалента.
Кроме того, с 1992 года температура в Канаде повысилась примерно в два раза по сравнению с глобальными темпами. Это приводит к таянию морского льда и вечной мерзлоты, что отражается на местных экосистемах.
Как отметили сенаторы, нефтяная промышленности страны сталкивается со «значительными проблемами» в сокращении выбросов парниковых газов. «Самая главная сложность, с которой столкнется индустрия, — остаться конкурентоспособной и привлекать инвестиции в условиях постоянно ужесточающихся требований по сокращению выбросов», — говорится в докладе. Сейчас в нефтегазовом секторе занято 700 тыс. человек. Они приносят 142 млрд канадских долларов ($110,4 млрд). Это 7,7% внутреннего валового продукта страны в 2015 году.
В прошлом году правительство страны объявило о поддержке региональных мер по сокращению выбросов парниковых газов с помощью национального налога. Была установлена минимальная цена за тонну в размере 10 канадских долларов ($7,8). Ставка будет расти ежегодно, пока не достигнет отметки в 50 канадских долларов ($38,9) в 2022 году. В четырех канадских провинциях: Альберта, Британская Колумбия, Онтарио, Квебек, где проживает 80% населения страны, — введены схемы торговли эмиссионными квотами. Почти во всех остальных они разрабатываются.
Материал предоставлен проектом "+1".
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