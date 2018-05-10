Эксперт: указ президента о целях развития России является выполнимым сценарием

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Майский указ президента РФ о целях развития страны в период до 2024 года является выполнимым сценарием, в основу которого легло понимание новых требований общества и текущих трендов. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг провел совещание по вопросу реализации нового майского указа президента РФ. Премьер отметил, что задачи нового кабмина, которые содержатся в указе, беспрецедентны по сложности и масштабу, и времени на их решение немного. Кроме того, Медведев указал на то, что правительство РФ будет добиваться максимального результата при расходовании средств в рамках реализации нового майского указа президента.

По мнению Соколовой, в основу указа президента легло понимание новых требований общества и текущих трендов, точный расчет на основе того, что уже заложено работой прошлого кабинета министров. «Заоблачных показателей в указе нет. Это не сверхсценарий, это несколько улучшенный тренд с учетом того, какие усилия уже предприняты», — сказала она.

Эксперт в качестве примера привела экономический блок майского указа. Как отметила Соколова, в документе «преимущественно доминируют слова „завершение создания, завершение формирования“. „Потому что появилась большая программа по снятию барьеров в экспорте, понятный тренд по повышению технологичного экспорта, сделано многое по сокращению контрольно-надзорной нагрузки и сокращению разрешительных процедур, а также есть целый большой проект, реализуемый дальше в этом направлении, чтобы повысить доверие бизнеса и создать более благоприятную среду“, — подчеркнула она.

»Указ президента, который окрестили даже «суперуказом», очень нестандартный для российской управленческой культуры документ. Впервые, пожалуй, в России в документе стратегического планирования — в центре самое важное для человека", — отметила Смирнова.

"Указ сделан в логике проектного управления, и в нем есть основные цели: они определены через измеримые и достижимые показатели", — резюмировала Смирнова.

Майские указы президента

Речь идет о реализации указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Президент РФ Владимир Путин поручил в рамках указа правительству до 1 октября утвердить прогноз социально-экономического развития, а также основные направления деятельности правительства РФ до 2024 года.

Глава государства в понедельник продолжил традицию подписания майских указов по аналогии с 11 программными документами, утвержденными им 7 мая 2012 года, после своей прошлой инаугурации. В этот раз спустя четыре часа после вступления в должность он поставил подпись лишь под одним документом, но 19-страничный указ охватывает двенадцать направлений, и по каждому из них поставлены конкретные целевые показатели.