Госдума утвердила Дмитрия Медведева на посту премьер-министра

Дмитрий Медведев начал консультации с фракциями сразу после внесения его кандидатуры. Уже после первой же встречи с "единороссами" он получил себе в актив более чем достаточное при необходимом простом большинстве количество голосов. Депутаты от ЛДПР тоже согласились с предложенной президентом кандидатурой.

Непосредственно перед пленарным заседанием Госдумы во вторник и.о. председателя правительства оставалось в принципе соблюсти формальность — провести аналогичные консультации с депутатами от КПРФ "Справедливой России" . Обе фракции еще накануне дали понять, что едва ли поддержат его назначение.

Владимир Путин лично приехал в нижнюю палату парламента и попросил депутатов поддержать своего кандидатуру. Президент в своем выступлении напомнил, что это были за годы — полные новых вызовов и ограничений. Несмотря на все сложности, правительству удалось не только решить стоявшие порой экстренные задачи, но, что не менее важно, увидеть и сохранить перспективы развития, наращивать эти возможности.

Цели стратегического развития в очередном политическом цикле президент оформил новым майским указом. Времени на раскачку нет, работать нужно незамедлительно, предупредил Путин. А у Дмитрия Медведева, по словам лидера страны, в этом плане одно неоспоримое преимущество: в последние год-полтора он, ряд членов правительства, администрации президента работали над новой программой развития. «Считаю вполне логичным, чтобы эта команда и реализовывала эти планы», — заявил глава государства.

Кандидату хватило 20 минут, чтобы изложить свое видение принципов работы нового кабинета министров. Логика для исполнительной власти — в повышении благополучия граждан, для которых государство будет надежным партнером и помощником. При этом он хочет, чтобы в качественном прорыве деятельное участие принимали и критики власти. Для успеха правительству потребуются четыре составляющие: четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы.

В заключение Дмитрий Медведев процитировал писателя Антона Чехова , который утверждал, что дела определяются их целями и великим называется то дело, у которого велика цель.

— Наши дела действительно в этом смысле должны быть великими, и мы несем ответственность перед нашими детьми — нам нужно смотреть им в глаза. Давайте сделаем так, чтобы в этих глазах отражалась гордость за нашу страну, — призвал и.о. премьера к активной совместной работе.

Двух дней консультаций и выступления с трибуны для Дмитрия Медведева оказалось недостаточно, чтобы народные избранники поняли, какую политику будет воплощать в жизнь правительство под его руководством. Самые актуальные — с их точки зрения — вопросы депутаты оставили на само заседание.

В частности, не был забыт традиционный вопрос о повышении пенсионного возраста. Отвечая фракции ЛДПР на эту тему, Медведев сразу подчеркнул, что решение назрело. Он напомнил, что прежние рамки для пенсионного возраста принимались очень давно — в 30-е годы прошлого века. Тогда средняя продолжительность жизни находилась в районе 40 лет.

"С тех пор жизнь в стране изменилась в лучшую сторону, изменились и условия для труда, и желание людей трудиться, а также продолжительность активной жизни", — заявил кандидат в премьеры. Кроме того, на пенсионную систему все больше влияют демографические изменения, продолжил он.

Решение по этому поводу необходимо «принимать аккуратно, взвешенно, исходя из готовности человека продолжить работу, здоровья», подчеркнул Медведев. «Правительство свои предложения по этому поводу подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Госдуму», — заявил он, но конкретизировать не стал.

"Единая Россия" спросила об импортозамещении лекарств. Напомним, что в ГД внесены поправки, которые, в частности, дают кабмину право вводить ограничения или запрет на поставки товаров из США и других стран в ответ на недружественную политику. Одна из таких сфер — лекарства. В этой сфере надо действовать аккуратно, считают депутаты, ведь с импортозамещением пока не все идеально.

"Это очень важная тема. От того, какие лекарства в стране продаются, сколько стоят, зависят здоровье и жизни огромного количества людей", — заявил Медведев.

Он напомнил, что в РФ есть перечень важнейших лекарств — 85% препаратов из него производится в нашей стране. Цель — добиться производства в РФ 90% жизненно важных лекарств, и она будет достигнута, продолжил он. «Но это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов», — подчеркнул Медведев, добавив, что в ряде случаев речь идет об инновационных лекарствах.

Цель кабмина — чтобы в России активнее внедрялись собственные инновационные препараты. Также необходимо стимулировать иностранных производителей локализовать производство в нашей стране, заявил кандидат в премьер-министры.

"Справороссы" подняли налоговую тему, поинтересовавшись, ждать ли повышения ставки подоходного налога для работников с 13 до 15 процентов. По данным «эсеров», эта тема прорабатывается в правительстве. Медведев это не подтвердил. Кабмин не обсуждает и не готовит решений об изменении ставки НДФЛ, подчеркнул он.

Переубедить оппозицию оказалось невозможно. Если с целями она согласна, то со стратегией и тактикой — категорически нет. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов , признавшись, что он не просто оптимист, как и Владимир Путин, а возглавляет целую партию «исторических оптимистов», которые смогли на осколках империи создать новое крепкое государство, тем не менее предложил президенту быть и реалистами.

Нужно сделать несколько ключевых выводов. «Первое. Мы не встроились в глобальный рынок, и нас тут никто не ждет, — заявил Зюганов с трибуны. — Мы нужны были в качестве лесоповала, карьера и нефтегазовой трубы. Даже наша олигархия, которая отвезла туда сумасшедшие деньги, и то получила санкции».

Во-вторых, нашу страну давили и будут давить, санкции будут нарастать, а последние падения курса рубля показывают, что страна к этому не готова. «Мы не нужны в этом мире как конкуренты, потому что нам принадлежит треть главных стратегических богатств», — заключил лидер коммунистов.

В-третьих, началась новая эпоха передела мира. Это, по мнению Геннадия Зюганова, выражается в том, что в США начинают печатать в массовом порядке доллары. «Там будет склока: то ли Трамп ( Дональд Трамп , президент США — Прим. „РГ“) их подомнет для национальной экономики, то ли глобалисты — для своих стратегических целей», — обрисовал он перспективы развития событий. «Нам надо воспользоваться этим моментом, чтобы отвязать рубль от доллара и сделать его настоящей инвестиционной валютой», — предложил он стратегический ход.

"Четвертое. Нам объявлена реальная война, — продолжал главный коммунист страны сгущать тучи, — а война требует решения трех проблем: сплоченности, мобилизации и новых технологий". И технологии, и таланты в России есть, подчеркнул он.

Наконец, Зюганов призвал признать большое противоречие между сильной и независимой внешней политикой России и внутренней, которая идет по либеральным лекалам, но на этом пути нет никакого выхода. За первое признательность от КПРФ получил президент, а за второе — критику Дмитрий Медведев.

"Дмитрий Анатольевич, мне нравится тоже ваш оптимизм — мы с вами обсуждали все программы, — но он должен подтвердиться качественно новой политикой и сильной командой", — обратился лидер коммунистов к и.о. премьера-министра. Правительство разложили на три фракции: сильных, грамотных силовиков и международников, работающих под президентом; финансово-экономический блок, который «давно надо было выгнать», потому что он ничего нового не предложит, кроме как обслуживать иностранные капитал и олигархию, и тех, кому мало дают денег, поэтому они не в состоянии что-либо решать на своих направлениях.

А средства в страну надо вкладывать, настаивал Зюганов на очевидном, доказывая — что интересно, не только советским опытом, — что возможно выдавать и по 25 процентов роста промышленности, и по 10 процентов в целом по экономике.

Если источников для инвестиций нет, то надо посмотреть, у кого их можно взять. В стране 44 месяца подряд нищает население, а богатеют 200 семей, возмущался лидер КПРФ. «Возьмите с них, что положено!» — предложил он. Ссылка при этом прозвучала на президента США Франклина Рузвельта . «Он собрал своих толстосумов и сказал: или вы отдадите половину — откуплюсь от бедных, организую работы, — или у нас будет то же, что в России в 17-м — и деньги потеряете, и головы. Все согласились!» — сделал Геннадий Зюганов небольшой экскурс в историю отношений государств и бизнеса.

По традиции, коммунисты снова предложили правительству свои программы, свои кадры и свой опыт, чтобы выполнить задачи, поставленные — и поставленные правильно — главой государства в Послании Федеральному Собранию.

— И надо помнить, Владимир Владимирович, — не менее традиционно сказал лидер КПРФ, — нечего Мавзолей закрывать всякими фанерками. Это наша великая советская история, и ее нечем закрыть. На нее надо опереться, и тогда решим все задачи.

Лидер «справороссов» Сергей Миронов от имени фракции предупредил, что ее представители собираются жестко оппонировать новому правительству. Среди прочего, речь «об идеологических разногласиях с экономическим блоком правительства», пояснил он.

Хоть большая часть думских «эсеров» и не поддерживают кандидатуру Медведева, но все же во фракции рассчитывают, что «доверие, которое было оказано президенту России Владимиру Путину, будет реализовано в работе правительства». По словам Миронова, в ближайшие годы Россия будет вынуждена опираться на собственные силы, поэтому государство должно помочь бизнесу инвестировать в экономику. При этом лидер «СР» отметил «высочайший профессионализм», открытость и принципиальность Медведева, которые он проявил в ходе встречи с фракцией. «На неудобные вопросы он не отвечал так, как мы бы хотели услышать, он отвечал то, что думал», — пояснил депутат.

Фракция ЛДПР решила поддержать Медведева, сообщил руководитель либерал-демократов Владимир Жириновский . Он пояснил, что «нельзя не голосовать за представленную президентом кандидатуру в условиях президентского режима, поддержанного большинством населения страны». А так как главу государства на выборах поддержало три четверти населения страны, то несогласие с представленной им кандидатурой на пост премьера — это «путь к кризису».

Лидер ЛДПР обозначил целый ряд позиций, к которым должно быть приковано особое внимание нового кабмина — начиная от извечного «вопроса о земле» и заканчивая проблемами ожирения и дороговизны клубники. Среди прочего политик предложил оградить граждан от негативной информации. Для начала надо провести эксперимент: в одном из районов отключить радио и телевидение на один месяц. «Во многом уменьшится количество инфарктов и инсультов», — уверен он. В заключение Жириновский заверил, что либерал-демократы готовы помогать новому кабинету министров, равно как и «взять на себя ответственность за лучшее будущее нашей страны».

Представители «Единой России» — как и ожидалось — проинформировали о поддержке лидера своей партии. «Единороссы» ждут от нового состава правительства командной работы и непростых, но назревших решений, заявил лидер фракции, вице-спикер Сергей Неверов . Новому правительству предстоит работать, образно говоря, как саперам на минном поле, предупредил он. Ведь каждая ошибка может быть фатальной. «И ошибку не исправишь выговорами или увольнениями», — добавил депутат.

Неверов также предупредил, что «единороссы» не собираются смотреть на действия членов правительства сквозь «розовые очки» и будут вместе с кабмином работать над повышением эффективности решений. «Мы должны меняться быстро и качественно — только так мы сможем быть конкурентными», — сказал представитель руководства «Единой России».

Верх взяло мнение, что идти по пути к кризису не стоит. Депутаты дали свое весомое согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства. «За» выступили 374 народных избранника, «против» — 56. В сравнении с 2012 годом Медведев увеличил результат на 75 голосов.

— Я полностью осознаю и ответственность, и трудности, с которыми в любом случае столкнется правительство, но я уверен, что мы сможем все те задачи, которые были поставлены президентом, решить, — заявил и.о. премьер-министра, обратившись к депутатам со словами благодарности.

Он заверил, что вне зависимости от политической позиции фракций, от их поддержки или критики исполнительной власти правительство будет работать с каждым депутатом для реализации стоящих перед страной задач — чтобы сделать жизнь в нашей стране современной, благополучной и счастливой.

Здесь заседание могло бы и завершиться, но внимательно наблюдавший за происходящим в зале пленарных заседаний президент попросил слово, чтобы рассудить ряд споров и замечаний. К тому же ряд выступавших апеллировали непосредственно к главе государства.

И первым получил ответ Геннадий Зюганов. Владимир Путин признал, что под чутким руководством КПСС наша страна добилась многих вершин. «Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование», — напомнил президент об историческом факте. Радоваться тут нечему, заметил глава государства, но и говорить, что сейчас кто-то отрывает от нас страны постсоветского пространства, тоже нельзя: не может быть при разводе, что один диктует другому, по каким правилам жить. «Надо понимать, что это суверенные государства и они имеют право проводить свою суверенную политику», — подчеркнул Путин.

Главный источник нашего благосостояния и процветания — не ограничения в помощи другим странам, а в правильном выборе экономической политики

Другое дело, что в отношениях с любыми странами, когда речь заходит о помощи другим государствам, Россия должна исходить из собственных интересов. «Главный источник нашего благосостояния и процветания — не ограничения в помощи другим странам, а в правильном выборе экономической политики», — напомнил глава государства.

Такой интерес есть в повышении экономического суверенитета, что в том числе должно выражаться в большей независимости от доллара. «Мы за предыдущее десятилетие в надежде на то, что будут соблюдаться заявленные принципы в мировой торговле, мировой экономике, вели себя несколько наивно, — согласился Владимир Путин. — А теперь видим, что и правила ВТО сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям. Причем вводятся все новые и новые, чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества». Но просто в один момент отказаться от доллара невозможно, потому что та же нефть, например, торгуется на биржах в основном в американской валюте.

Глупо было бы под ударами санкций, уверен президент, обижаться и уходить с мировых рынков. «По некоторым видам производств мы достигли такого уровня, что нашего внутреннего рынка не хватает», — напомнил он. Кроме того, экспорт приносит доходы, необходимые для экономики.

А дополнительные источники средств нужны, чтобы вложить в социально-экономическое развитие те самые 8 триллионов рублей, о которых говорил Дмитрий Медведев. Набирать их будут из разных источников. Настройка налоговой системы за шесть лет, например, должна дать 1,2 триллиона рублей.

— Это не просто болтовня и слова. Мы все считали, — заверил президент. — Не знаю, как это будет у правительства получаться в ходе практической реализации того, что мы планируем делать, но в целом это должна быть системная и выстроенная работа.

Одним из ее результатов должно стать снижение бедности в стране. И сейчас с ростом экономики, заработных плат подрастают и общие доходы населения. Бедность уменьшается, возразил он замечаниям депутатов.

— Но уменьшается недостаточными для нас темпами, поэтому одна из главных задач правительства — таргетировать эту бедность, бороться и победить. Так же как победить другие проблемы, которые перед нами стоят, решить и другие задачи глобального капитального прорывного развития нашего Отечества, нашей любимой страны, — заключил Владимир Путин.