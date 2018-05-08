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Великая: возвращение даётся нелегко, но мне нравится преодолевать трудности
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Великая: возвращение даётся нелегко, но мне нравится преодолевать трудности 

Чемпионат.com 8 мая 2018
Фото: LiveSport.Ru
Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по фехтованию россиянка Софья Великая рассказала, насколько тяжело ей даётся возвращение в спорт после перерыва, связанного с рождением второго ребёнка.
«Я очень рада, что вернулась и сейчас тренируюсь и фехтую с лучшими спортсменами мира, которые приехали на наш сбор. Тренировки проходят в штатном режиме. Наверное, соревнования «Московская сабля» более волнительные для российских спортсменов, которые хотят порадовать родных, близких и болельщиков, пришедших их поддержать.
Все наши саблистки отлично проводят сезон и будут претендовать на высокие места. С нашим возвращением конкуренция в команде повысилась. Юля Гаврилова уже успешно фехтует на международных соревнованиях. Про себя не могу сказать, что уже на пике формы, так как полноценный тренировочный процесс идёт только второй месяц. Но я сделаю всё возможное, чтобы показать хорошее фехтование и подняться в рейтинге. Будет сложно, но надо с чего-то начинать. Также вернулась Яна Егорян. Надеюсь, что по итогам «Московской сабли» и турнира в Тунисе будет сформирована сильная команда на чемпионат Европы.
Что касается моих планов, то на четырёхлетие загадывать не буду. Для меня этот сезон втягивающий, основные приоритеты будут расставлены на следующий сезон, когда пройдут отборочные соревнования на Олимпийские игры. Не могу сказать, что возвращение даётся легко, но я это уже проходила. Наоборот, интересно сталкиваться с трудностями и их преодолевать. Надеюсь, это поможет мне добиться большего роста в дальнейшем", — сказала Великая на пресс-конференции.
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