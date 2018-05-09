Медведев в День Победы опубликовал фотографии своих дедов-фронтовиков

"Два моих деда — Афанасий Медведев и Вениамин Шапошников", — подписал он фотоснимки, опубликованные в Twitter и Facebook.

Ранее глава кабмина поздравил россиян с праздником. «Мы помним и гордимся теми, кто спас нашу страну и отстоял ее свободу. С Днем Победы!» — написал он.

Во время посещения Волгограда в 2008 году Медведев рассказывал, что дед по отцовской линии Афанасий Медведев «воевал на территории Южного округа, Кубани, на Малой земле». Дед по линии матери Вениамин Шапошников участвовал в боевых действиях на территории Центральной России.

День Победы в Великой Отечественной войне отмечается в среду в России. По всей стране в седьмой раз проходит акция «Бессмертный полк». Участники шествия несут портреты своих родственников-фронтовиков. В этом году только в столице в мероприятии принимают участие около миллиона человек.

На сайте «Бессмертного полка» все желающие могут открыть страничку своих родных и рассказать о боевом пути, жизни семьи до и после войны. Ежедневно здесь появляются тысячи новых историй.