Медведев: РФ будет подстраиваться под мировые тренды в развитии цифровой экономики

Россия в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» будет менять при необходимости ориентиры, подстраиваться под мировые тренды, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, экономика РФ будет конкурентоспособна, если будет построена по цифровым законам, и в этом случае, как подчеркнул Медведев, главное не опоздать. «Цифровая среда еще важна и потому, что должна обеспечить спрос на нашу продукцию, способствовать ее продвижению на различные рынки», — сказал он.

Премьер отметил, что работа по реализации программы уже запущена, она охватывает различные сферы. «Мы пониманием все работу по этой программе таким образом, что границ развития цифровой экономики в настоящий момент не видно, их определить сложно. Ни в одной стране нет понимания того, до какой глубины продвинутся цифровая модернизация, трансформация», — заявил Медведев.

"Конечно, мы будем, что называется, менять в случае необходимости ориентиры, подстраиваться под мировые тренды. Просто чтобы не опоздать. Конечно, есть и базовые вещи, которые связаны с созданием цифровой инфраструктуры. У нас страна большая, и как раз это — достаточно сложная проблема", — добавил он.

Важным направлением в рамках этой работы Медведев также назвал подготовку программного обеспечения, что, по его словам, важно в контексте курса импортозамещения. По его словам, в рамках программы импортозамещения Россия стала более самодостаточной по целому ряду направлений.