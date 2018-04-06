Почему смерть Александра Белявского связывают с семейным роком

Смерть актера Александра Белявского: почему её связывают с семейным роком

Владимир из «Июльского дождя», Александр из «Иронии судьбы, или с легким паром», Фокс из «Место встречи изменить нельзя» — роли Александра Белявского чаще всего были второстепенными, но зато надолго запоминались зрителям… 8 сентября 2012 года, в возрасте 80 лет знаменитый актер ушел из жизни. Но ему суждено было не спокойно умереть в своей постели, а погибнуть при трагических и загадочных обстоятельствах.

Любовь, болезнь и кино

Вторая жена Белявского, Людмила, по профессии врач-травматолог, была моложе мужа на 18 лет. У пары долго не было детей, дочка Сашенька появилась на свет много лет спустя после свадьбы, в 2003 году. Людмиле тогда уже исполнилось 53 года, Александру — 71. А вскоре у Александра Борисовича приключился инсульт.

Болезнь привела к нарушению речи, что практически положило конец кинокарьере Белявского. Ведь ему, признанному мастеру дубляжа, приходилось озвучивать таких знаменитых актеров, как Пьер Ришар , Луи де Фюнес, Микеле Плачидо… Когда снимали «Иронию судьбы-2», где должны были играть актеры старого состава, Белявскому досталась роль без слов…

Актер не сдавался, мечтая вернуться к полноценной работе. Он занимался гимнастикой, посещал курсы по восстановлению речи, регулярно выходил на прогулки…

Странная смерть

В последних числах августа 2012 года Александр Борисович с семьей вернулись с дачи. 1 сентября Сашенька пошла в школу. Днем 8 сентября девочка гуляла на дворовой детской площадке во дворе, а Людмила отправилась в магазин. Домой она не торопилась, уселась на скамейку во дворе, наблюдая за играющей дочерью…

Вдруг к женщине подбежал сосед, Валерий, с криком: «Вы тут сидите, а Саша из окна выпал!» Бездыханное тело Белявского лежало у подъезда в луже крови…

Впоследствии выяснилось, что 80-летний актер в отсутствие жены и дочери покинул квартиру. Почему-то на нем были только трусы и один носок. На ногах даже не было тапочек. Опираясь на трость, старик поднялся по лестнице с третьего этажа на площадку между пятым и шестым. Там он каким-то образом вывалился из открытого окна. Белявский погиб мгновенно. На лестничной клетке осталась лежать его трость.

Несчастный случай или самоубийство?

По одной из версий, которую поддерживали близкие актера, Александр Борисович мог забеспокоиться о жене и дочери и решил взглянуть из окна на детскую площадку. Из окон квартиры Белявских ее не было видно, и он поднялся выше по лестнице… Далее престарелый актер мог плохо себя почувствовать и высунуться в окно, чтобы подышать свежим воздухом. Возможно, у него закружилась голова, он не удержал равновесия и упал…

Между тем, чтобы распахнуть окно на площадке, требовались немалые усилия. Нужно было открыть двойные рамы, что для пожилого и больного человека являлось непростым делом. К тому же, ширина подоконника там около метра, и даже перегнувшись через него, практически невозможно вывалиться из окна случайно.

Так возникла версия о самоубийстве. В частности, актер Станислав Садальский предположил, что Белявского могли толкнуть на суицид финансовые проблемы. Однако друзья семьи утверждали, что хотя Белявские жили небогато, но особо и не бедствовали. Они даже ездили отдыхать за границу.

Хотя в принципе Александр Борисович мог покончить с собой, осознав, что здоровье уже не вернется и ему больше не придется работать в профессии. Возможно, он страдал депрессией…

Жертва семейного рока?

Но была и еще одна версия: якобы весь род Белявских по мужской линии преследует злой рок. Еще в первом браке Александр Борисович потерял двоих сыновей. Его первенец Борис, не достигнув трехлетнего возраста, утонул в пруду. Говорили, что по еврейским традициям нельзя называть мальчика в честь еще живого родственника, а Борю назвали в честь деда, который на тот момент был еще жив…

После этого Александр и его первая жена Валентина взяли на воспитание ребенка из детдома. Но приемный сын Андрей в 20 лет погиб, выпав из окна шестого этажа. Его смерть была признана несчастным случаем. Кстати, Андрей Белявский занимался скалолазанием, хотя непонятно, какое отношение это имеет к его гибели… Так или иначе, получается, что приемный отец в итоге повторил его судьбу.

Проклятие «Тайного знака»