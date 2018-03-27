Знаете каким он парнем был: как погиб Гагарин

Ровно полвека прошло с того момента, когда истребитель МиГ-15 пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Гагариным врезался в землю недалеко от подмосковной деревни Новоселово. За это время про его смерть в народе насочиняли столько историй, что по ним можно было бы снять не один десяток блокбастеров.

Причина всего этого была в засекреченности данных с места катастрофы. Многие факты казались просто необъяснимыми. Почему при нормальных погодных условиях исправный самолет вдруг взял и упал? В кабине находились два опытных летчика — Юрий Гагарин пилотировал самолет, а Владимир Серегин руководил полетом. Почему они не катапультировались? Останки погибших пилотов собирали буквально по кусочкам. Это породило версию о том, что тело Гагарина вообще не нашли.

Проводились все новые расследования. Постепенно рассекречивались отчеты комиссий. Свидетели вспоминали детали трагедии. Сегодня мы точно знаем причины смерти Юрия Гагарина, и они оказались еще более удивительными, чем все легенды.

Мифы и слухи

После смерти с Гагариным случилось то же, что и с Элвисом Пресли . Люди просто отказались верить в гибель своего любимца. Самой популярной легендой в СССР была история о том, что на самом деле Гагарин не погиб. То и дело кто-то видел его — в магазине, на улице, в проезжавшей машине.

По одной версии, он сам инсценировал свою смерть, потому что устал от мировой славы. Потом сделал пластическую операцию и стал жить как обычный человек. По другой, его заставили это сделать советские спецслужбы — чтобы не загордился. Непонятно, правда, как изменившего внешность Гагарина могли узнавать многочисленные «очевидцы».

Другой слух сочинили народные «психологи»: мол, первый космонавт глубоко страдал от свой популярности и начал попивать. Водил в пьяном виде подаренную «Волгу», устраивал аварии. Перед последним полетом, якобы, тоже накатил — и не справился с управлением. Глупый слух опровергается материалами медосмотра, который и Серегин, и Гагарин прошли прямо перед полетом. Посмертная экспертиза останков тоже доказала, что летчики были «ни в одном глазу».

Очень смутила народ просочившаяся в массы информация о том, что останки Гагарина обнаружили не сразу, а его расстроенный отец вообще отказался ехать на похороны. Отсюда возникла версия о том, что тела первого космонавта вообще не нашли, а значит, он выжил.

В одном варианте — он ушел в народ и где-то скитается, точь-в-точь как святые подвижники прошлого. В другом — после авиакатастрофы Гагарин сошел с ума и был помещен в психиатрическую больницу. Народу власти решили ничего не рассказывать. Но пресловутые «очевидцы» все-таки проникли в психушку и видели там его в инвалидном кресле полностью потерявшим память.

Ну и хит народного фольклора — история о том, как Гагарина похитили инопланетяне. Якобы жители деревни Новоселово видели некий «светящийся шар» или «диск» рядом с падающим самолетом. «Инфу 100%» подтвердил и приглашенный на перестроечное телевидение «контактер» Евгений Емельянов . Последнего, по его же словам, похитили пришельцы, а когда он пришел в себя, то увидел в звездолете Юрия Гагарина: «Я не мог его не узнать!»

Версии убийства

Множество людей до сих пор верят в то, что первого космонавта убили. Споры идут только о том, кто конкретно это сделал.

Самая мелодраматическая легенда связана с руководителем полета Гагарина. Якобы Владимир Серегин так завидовал своему знаменитому товарищу, что во время полета 27 марта просто кинулся на него сзади, вырвал штурвал и направил самолет в пике. Почему Гагарин при этом не катапультировался и как в одночасье мог помешаться выдержанный и спокойный ас Серегин, — об этом легенда умалчивает.

По другой версии, Гагарина «убили американцы». Он должен был возглавить советский полет на Луну и был главным конкурентом США в космической гонке и мировой супер-звездой. В общем, мотив, конечно, был.

На самом же деле, никто не дал бы американским агентам и близко подобраться к подмосковному аэродрому, на котором тренировался Гагарин. Первого космонавта охраняли не хуже, чем главу государства. Повсюду за ним буквально по пятам ходил опытный офицер КГБ Вениамин Русеев, искренне подружившийся со своим «подзащитным».

Однако, как ни странно, доля правды в этой фантастической версии была. ЦРУ действительно планировало покушение на Гагарина в июле 1961 года, когда он должен был посетить Кубу . Акцию курировал американский разведчик, работавший под псевдонимом «Цезарь». Однако кубинские и советские спецслужбы смогли сорвать эту операцию. Гагарин сумел встретиться с Фиделем Кастро , их обоих усиленно охраняли, а вскоре первый космонавт улетел в более безопасную Канаду

Детали этой спецоперации не раскрыты до сих пор, а в советское время о ней и подавно не знали. Тогда наибольшей популярностью пользовалась легенда о том, что Гагарина убили по приказу Брежнева. Дело в том, что Юрий Алексеевич серьезно возражал против запуска пилотируемого корабля «Союз-1». Он считал, что корабль пока не готов, что нужны новые испытания. Но Политбюро нужно было опередить американцев. «Союз-1» постановили запускать, несмотря на все недоработки.

Гагарин не уступал, он собрал подписи под коллективным письмом ученых и космонавтов и пытался передать его Брежневу . Но 23 апреля 1967 года «Союз-1» все-таки взлетел с космонавтом Владимиром Комаровым на борту. После серии неполадок у спускаемого аппарата не раскрылся парашют и Комаров заживо сгорел при посадке. Дублером Комарова был Гагарин.

«В воздухе вокруг нас витал страх, — вспоминал его телохранитель Русеев. — Личный водитель Гагарина Фёдор Яковлевич Демчук рассказывал мне престраннейшие вещи: незадолго до гибели Гагарина в машине первого космонавта трижды подряд лопался вдруг трубопровод, ведущий к бензонасосу. Дважды поломку замечали вовремя. В третий раз машина всё-таки загорелась, но и тогда обошлось. Это было в феврале 1968 года, практически за месяц до гибели Юрия Алексеевича». После катастрофы Юрий Алексеевич был вне себя и пытался прорваться к Брежневу.

Впрочем, деятели космонавтики не раз жестоко конфликтовали с Политбюро и всегда обходилось без жертв. Трудно представить, что довольно толковый государственный деятель, каким являлся Леонид Брежнев, приказывает устранить самого знаменитого человека СССР из-за производственного конфликта.

На самом деле

К гибели Гагарина и Серегина привела нелепая череда случайностей. Недоработка на земле, неточность приборов, небрежность другого летчика, — и вот, «опустела без тебя земля».

Пять лет назад с 29 томов отчета следственной комиссии сняли гриф «совершенно секретно». Выяснилось, что одновременно с тренировочным полетом Гагарина на аэродроме проходил испытания реактивный самолет СУ-15. Традиционно реактивные самолеты летали выше 10 километров, а обычные самолеты — ниже. Но в какой-то момент пилот СУ-15 нарушил правила и «нырнул» вниз, на высоту 450 метров. Потом включил форсаж и резко пошел вверх.

Самолет Гагарина попал в возмущенную воздушную струю и закрутился в штопоре. На земле локаторы работали с перебоями, поэтому об опасном сближении пилотов заранее не предупредили. Гагарин и Серегин пытались вывести самолет из штопора, но потеряли ориентацию, так как вокруг были облака. У них была информация, что нижняя граница облаков находится в 900 метрах от земли. Но метеорологические данные в те времена давались приблизительно. На самом деле, облачность была в два раза ниже. Когда небо прояснилось, самолет был уже в нескольких сотнях метров от земли. На катапультирование летчикам банально не хватило времени.

Как ни грустно признавать, но человек, впервые побывавший в космосе, действительно погиб в 34 года от удивительно нелепого стечения обстоятельств. Но до сих пор о его последнем полете придумывают легенды. Всем нам хочется верить в невозможное. Ведь даже прорицательница Ванга сказала в 1989 году: «Все думают, что Гагарин погиб… но это неправда. Он жив и здоров и находится где-то в Америке».