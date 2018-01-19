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Дзюба — Джикии: не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя!
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Дзюба — Джикии: не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя! 

Чемпионат.com 19 января 2018
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию, получившего серьёзную травму.
Травму 24-летний Джикия получил в контрольном матче с китайским клубом «Шанхай СИПГ» (0:1). Медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Ему необходима операция, о сроках восстановления будет известно позднее
«Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек! И самое главное ты боец на поле и за пределами его! Прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме».
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