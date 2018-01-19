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Дзюба пожелал Джикии выздоровления
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Дзюба пожелал Джикии выздоровления 

Спорт-Экспресс 19 января 2018
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пожелал выздоровления защитнику "Спартака" Георгию Джикии. Игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с «Шанхай Шанган» (0:1) и может пропустить чемпионат мира-2018.
"Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек! И, самое главное, ты боец на поле и за пределами его! Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!", — написал Дзюба в Инстаграме.
Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны!хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения!я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек!и, самое главное, ты боец на поле и за пределами его!прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя!много людей сейчас переживают за тебя и верят!удачи, обнял! ты сильный!
Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 18, 2018 at 1:08 PST
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