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Тест: готова ли ты на пластику
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Тест: готова ли ты на пластику 

WMJ.ru 19 января 2018
Фото: WMJ.ru
Если ты захотела сделать пластическую операцию, то это вовсе не значит, что ты к ней готова. Ведь для этого надо не только найти врача и клинику, но еще и изучить, как проходит сам процесс. И, конечно, подумать о том, какой результат тебе нужен, чтобы не было сюрпризов. Только когда все эти пункты выполнены, ты можешь смело идти на пластическую операцию. Но обязательно найди хорошего врача, потому что исправлять чужие ошибки не так уж и просто.
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Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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