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Кевин-Принс Боатенг: «Почему люди не могут чувствовать себя равными друг другу?»
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Кевин-Принс Боатенг: «Почему люди не могут чувствовать себя равными друг другу?» 

Спорт-Экспресс 18 января 2018
Полузащитник «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг выразил мнение, что расизму нет места ни в футболе, ни в повседневной жизни. Также ганец отметил, что не стал бы терпеть оскорбления трибун в свою сторону.
— Ситуация становится все хуже и хуже, и очень сложно постоянно находить этому оправдания, — цитирует Marca Боатенга. — Эта агрессия возникает, потому что люди хотят причинить боль другим людям, а не потому что им не нравятся темнокожие.
Если бы такое случилось со мной, я бы покинул поле, и моя команда последовала бы за мной. Если мы будем допускать звуки обезьян на стадионе, остальные правила не имеют веса. В конце концов, игра же прерывается сразу после пуска пиротехники на трибунах.
Я не могу объяснить, почему люди не могут чувствовать себя равными, мы такие, какие есть. Ненавидеть кого-то только потому, что он отличается от тебя, желать ему смерти… Здесь что-то не так.
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