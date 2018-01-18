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Хоакин: «Бог сказал Месси: дам тебе эти ноги, но такое лицо»
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Хоакин: «Бог сказал Месси: дам тебе эти ноги, но такое лицо» 

Евро-футбол.Ру 18 января 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Бетиса» Хоакин — о внешности Лионеля Месси.
— Он не просто бомбардир, дриблер, у него есть видение…
— А еще он симпатичный, — пошутил журналист.
— Бог сказал Месси: я дам тебе эти ноги, но также дам такое лицо, — сказал Хоакин.
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