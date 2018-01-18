Хоакин: «Бог сказал Месси: дам тебе эти ноги, но такое лицо»

— Он не просто бомбардир, дриблер, у него есть видение…

— А еще он симпатичный, — пошутил журналист.

— Бог сказал Месси: я дам тебе эти ноги, но также дам такое лицо, — сказал Хоакин.