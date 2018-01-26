Юрий Гаврилов: Травма Джикии — серьезная потеря для «Спартака»

Напомним, Джикия в контрольном матче с «Шанхай СИПГ» (0:1) получил травму крестообразных связок колена и пропустит около полугода.

— Насколько серьезна для «Спартака» и сборной России потеря травмированного Георгия Джикии ? — Когда на сборах идут серьезные нагрузки, никто от травм не застрахован. В принципе очень обидно получить травму на подготовительном этапе. Наверное, организм устал, нагрузки не воспринимает. Нагрузка на слабое место — и вот тяжелая травма. Конечно, Джикия — один из ведущих игроков в обороне «Спартака». Само собой, и для сборной это тоже потеря, — приводит слова Гаврилова Rusfootball.Info. — Но хорошая команда всегда должна иметь полноценную замену выбывшему игроку. Всякое ведь может произойти. С Джикией это произошло на сборе, сейчас начнутся игры — не дай бог, кто-то еще выбудет по травме… Поэтому состав нужно иметь с полноценными заменами.

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