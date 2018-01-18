13 идиотских причин, которые отобьют желание строить с ней отношения

Много ли нужно, чтобы возникло желание никогда больше ее не видеть? Правильный ответ — самая малость. Достаточно всего лишь одной фразы, и ты больше никогда не позовешь ее на второе свидание. Есть, правда, достаточно веские и нормальные причины, однако сегодня речь не про них.

Заимствование зубной щетки

Никогда и ни при каких условиях нельзя трогать личную зубную щетку. Никогда! Это священный инструмент, который может быть только в двух местах: в твоем рту и в стакане, в котором она проводит все остальное время. Понятно, что ночью между вами происходил активный слюнообмен, но в порыве страсти ты не думал о том, что у нее может быть кариес. А сейчас задумался. И, судя по утреннему амбре изо рта, с челюстью не все хорошо. А если серьезно, то очень наглый жест. Как вторжение в личное пространство и покушение на свободу. Ты же ее не берешь в жены, да и в любви до гроба пока не признавался.

Аутичность

Что может быть лучше совместного просмотра фильмов под аккомпанемент вина и хорошего сыра? Ее голос. Хотелось бы, чтобы она сказала хоть слово, кроме «Нет», «Ну да», «Ахахаха» и «Бывает». Эллочка-людоедка, черт возьми.

Глупость и вульгарность

«Святая простота» (не простата), — сказал Ян Гус девушке, которая, сжалившись над сгорающим в сыром хворосте стариком (так делалось нарочно, дабы продлить муки казненного), подбросила в костер инквизиции связку сухого, хорошо горящего топлива. «Просто кабздец», — сказал ты, глядя на это вульгарное, хрюкающее и рыгающее чудище. Она облилась пивом, сделала восемь ошибок в слове «сом», перепутала все ударения и доказала, что на ней печати разума не видно. Она громко хохочет, матерится, как шеф-повар, не читает книг, не знает, где Сталинград, и не моет голову. А когда ты увидел, сколько она ест, то сразу понял, что она обязательно найдет свою любовь. Но это точно будешь не ты.

Разные политические предпочтения

Просто спроси, за кого она будет голосовать. Возможно, ответ убережет тебя от бесцельно потраченного времени и общения с ненужными людьми. Просто иногда, слушая рассуждения о политической ситуации, невольно задумываешься, а точно ли ей есть 18? Ибо мысли на уровне детского сада. А иногда девушка настолько рьяно отстаивает идеи партии «Парнас» , что становится страшно за ее моральное здоровье.

Она лучше тебя

Лучше не вступать с девушкой ни в какие состязания до того момента, пока вы не полюбите друг друга. Неважно, что вы делаете: играете в теннис / приставку / города или спорите, кто больше книг прочитал. Потому что она спокойно может тебя обыграть. И после этого у некоторых граждан проявляется чувство уязвленности и неполноценности. Бабе проиграл, надо же! Должен же быть победителем во всем, самым умным, самым правым. Потому что мужик! Какие тут отношения. Тебе кажется, что она считает тебя чмом. Ты же считаешь ее стервой. Ляпота!

Ей некогда

Хорошее настроение и совместное времяпрепровождение способны испортить такие слова, как «работа», «крайние сроки» и «Катя, ты сучка! Расскажи, че было!». Только собрались побыть вместе, как оказалось, что твоя новая женщина по уши в работе и не отрывается от телефона. Вам банально некогда поговорить. Плюс ей постоянно звонят какие-то мужики, что не может не настораживать.

Алкоголица

Мы любим девушек, которые любят выпить, но только в том случае, если у них есть представление об ответственности и алкогольной этике. То есть, если она, нажравшись, не будет реветь и вопить пьяные непристойности. К сожалению, женское опьянение давно вышло за рамки того анекдота про три стадии. Омерзительное явление даже при том, что мужское опьянение хуже выпердыша в бассейне, который случайно попал в глаз. А воспользоваться доступом к не соображающему телу — это не по-рыцарски. Так что нет смысла строить отношения с человеком, который между тобой и виски выберет второе. Зато весело дружить.

Призыв неприятных воспоминаний

Она тут ни при чем (если, конечно, не ляпнула это со зла). Просто ты потратил половину жизни, чтобы забыть о том, что так и не пришло письмо из Хогвартса, неудачную попытку обосноваться в Питере и избиение мимами. А тут она, как назло, вспомнила про Гарри Поттера , брата, который открыл свою галерею в Северной столице, и театр «Лицедеи». Не женщина, а чудовище.

Слишком много детей

Помешательство на детях пугает. Если она только и говорит, что о своей любви к карапузам, а ее страница в социальных сетях завалена репостами из групп «Молодая мама» и «Дети — это счастье», то на ней надо жениться. Если не хочешь жениться — осторожно выйди через день. Она ж не просто так об этом говорит, папаша. А зачем еще срываться на имитацию детской речи, разговаривая о кремации?

Поздравляем, вы отец

Но хуже, если во время следующего свидания она покажет тебе тест на беременность с двумя полосками, за которые ответственен ты.

Не уверен, отец или нет А есть еще более неоднозначные ситуации, когда не уверен, успел извлечь прибор из райских полостей или нет. Жрать «Пастинор» ты ее все равно не заставишь, да и стыдно признаваться в том, что оплошал. К детям ты не готов, тем более от нее. Поэтому кажется, что нет ничего лучше, чем технично исчезнуть. Но если она тоже не уверена, то деваться некуда.

Не оставила загадок

Если она слишком много рассказывает про свои прошлые отношения, опускаясь до мелких и не самых приятных подробностей, то теряется весь энтузиазм. Должна же в женщине быть загадка. А то все «Я» да «Я», такая прекрасная, а до сих пор в девках.

Раскрылась тайна

И создал Бог женщину. И посмотрел… и посмотрел… и посмотрел… и посмотрел… И решил «Пофиг, накрасится». А она не накрасилась, и стало как-то грустно смотреть на естественную красоту. Хотя, зачем так реагировать? Ты же не член обнаружил, в конце концов.