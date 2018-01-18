Зара рассказала, как живет сын Стеллы Барановской

Певица Зара поделилась с поклонниками совместным фотоснимком с сыном покойной Стеллы Барановской . Артистка рассказала, как сейчас живет мальчик, который уже знает, что его мама на небесах.

После смерти Стеллы Барановской, той самой женщины, в болезнь которой никто не верил, о её сыне продолжают заботиться её подруги и приятели. Так, недавно певица Зара поделилась со своими подписчиками фотоснимком с Даней. Зара встретилась с ним и его бабушкой, чтобы поздравить их с наступившим новым годом. Певица поведала интернет-пользователям о том, как он сейчас живет. Также Зара передала мальчику подарки от своих сыновей, которые подружились с ним и очень по нему соскучились. «Я вижу, что Данечка растет большим молодцом: ходит в садик, занимается в театральной студии, каратэ, плаванием и очень хорошо рисует. Старается не огорчать бабушку и помогает ей во всем. Уверена, что Стелла обязательно гордилась бы своим сыном», — написала она.

«В Данечке столько энергии, он открыт ко всему новому и очень любознателен. Часто спрашивает про маму. Теперь он знает точно, что мама на небесах и она обязательно вернётся, но сейчас у неё очень много работы», — добавила Зара. Подписчики выразили своё восхищение тем, что Зара не оставила мальчика после смерти Стеллы. Они попросили её навещать его почаще и рассказывать больше о его жизни. «Какая ты молодец… спасибо тебе за это» «Очень добрая Зара!» «Как грустно, что малыш сирота при живом отце… Но ты, Зарочка, умничка наша!» «Я часто думаю о нем… Очень жаль малыша!»

Напомним, что Стелла Барановская страдала от тяжёлой формы рака — острого лимфобластного лейкоза. Женщина отказалась от прохождения химиотерапии в пользу нетрадиционного лечения. К сожалению, болезнь начала прогрессировать, и метастазы пошли в головной мозг. Стелла гордо боролась с недугом и отстаивала свою честь на телепередачах — её обвиняли в мошенничестве, не веря в её болезнь. Она умерла в сентябре ушедшего года. У нее остался маленький сын Даня.