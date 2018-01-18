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Алена Свиридова подружилась с итальянцем
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Алена Свиридова подружилась с итальянцем 

WomanHit.ru 18 января 2018
Фото: WomanHit.ru
Алена Свиридова недавно вернулась в столицу после отдыха, который устроила себе и младшему сыну. Исполнительница отправилась в Италию, в Тоскану, где не только осмотрела достопримечательности, но и познакомилась с прекрасными итальянскими мужчинами, а также освоила итальянские азы кулинарии.
«Я всегда инициирую сама все поездки и вроде подбираю их случайно, но каждый раз получается, что ты чисто интуитивно выбираешь тех людей, которые находятся с тобой на одной волне. В Тоскане было очень интересно. Мы жили в том месте, где находилась кулинарная школа. И мастер-класс, на котором мы были, это просто супер! Я, во-первых, никогда не ела такую вкусную пасту. Во-вторых, узнала чисто итальянские профессиональные секреты, которые мне были всегда интересны. Сам шеф был потрясающий, мы с ним подружились, теперь — друзья на «Фейсбуке», обмениваемся какой-то информацией постоянно», — призналась WomanHit.ru артистка, которая и сама не прочь порой создать на кухне какой-нибудь вкусный шедевр.
«Я сама люблю готовить, но я предпочитаю, когда это как искусство, а не как поток. Вот если меня заставить с утра до вечера стоять у плиты, как у вечного огня, я, скорее всего, сбегу», — говорит певица.
Что интересно, Алена, конечно же, не могла не привезти из Италии секретный супер-рецепт, которым теперь намерена удивить своих гостей.
«Паста Аматричиана — это потрясающе. Для ее приготовления у нас есть все ингредиенты, даже в Москве. Я, конечно же, обязательно ее приготовлю, позову всех своих друзей», — призналась Свиридова.
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